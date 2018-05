Edu se enfrenta a su pasado rojiblanco

El Pontevedra se juega la permanencia este domingo en Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid B. Para toda la plantilla será un partido muy importante, pero más especial será para Edu Sousa, que jugó una temporada en la cantera del club rojiblanco. El capitán granate recuerda su etapa en el Atlético de Madrid con cariño, aunque solo estuvo un año por un cambio en la dirección de las categorías inferiores. Concentrado en el choque del domingo, Edu avisa de que no hay lugar para la relajación: el Pontevedra tiene que salir a ganar como sea.

Lo que ya iba a ser un partido especial para Edu Sousa se ha acabado convirtiendo en el encuentro más importante de la temporada para toda la plantilla del Pontevedra. El capitán vuelve el domingo a la que fue su casa durante un año y guarda muy buenos recuerdos de aquella época en la que defendió los colores del Atlético de Madrid.

Fue en edad cadete cuando un jovencísimo Edu Sousa aceptó el reto de irse a la capital a probar suerte en una de las canteras más importantes del país. Estaba en el Celta en División de Honor Cadete y un observador del club rojiblanco se fijó en él durante un torneo de verano "en el que estaba el Atlético de Madrid de De Gea, Robles, Camacho... Allí tuve la oportunidad de jugar y de que me vieran, y a los pocos días me llamó el que por aquel entonces era el entrenador de porteros del Atleti, Bastón".

El capitán granate recuerda que irse a Madrid fue una decisión consensuada con su familia, pero que no lo dudaron. "Cuando se te presenta una oportunidad así, o la coges o no volverá a pasar", destaca.

Solo estuvo una temporada, pero como él mismo señala, "funcionó de maravilla. Debí jugar casi 40 partidos, fui a la selección madrileña, estuve muy bien, muy contento y muy cómodo jugando y viví una experiencia que me sirvió tanto a nivel personal como deportivo, pero hubo un cambio de directiva en la base, empezó Amorrortu a comandar aquello, y decidió prescindir de gente. En esto del fútbol a unos les gustas más y a otros menos y a mí me tocó hacer la maleta y volver a Galicia".

Edu recuerda aquella etapa con mucho cariño. "Fue un año muy bonito, tengo muy buenos recuerdos, me acuerdo de muchísima gente, desde mi compañero de portería, Gonzalo, hasta el entrenador de porteros, Diego; gente que nos ayudó mucho, como los psicólogos Pilar y Alejo", comenta el meta, que asegura que "es bonito volver allí".

Ganar sin importar cómo

En el filial rojiblanco, rival de este domingo, ya no queda ninguno de los jugadores con los que coincidió Edu porque ya se ha producido algún que otro cambio de generación. Pero el simple hecho de volver al Cerro del Espino ya es algo que le hace ilusión al portero tudense, que confía en vencer y lograr así la permanencia matemática en Segunda B.

"Es momento de pensar solo en ganar. Ahora poco importan las formas. Es tan necesario y tan vital que el método o la vía no importa. No quiero decir que no se prepare el partido y no se intente jugar al fútbol como sabemos y que cada uno saque lo mejor de sí, pero hay que conseguir los tres puntos", dice tajante el futbolista granate.

Que el Atlético B no se juegue nada le parece "un arma de doble filo", pero insiste en que el Pontevedra no se puede relajar ni un segundo por lo que hay en juego. "Se trata de un filial, probablemente juegue gente que no lo viene haciendo y quiera demostrar que puede continuar ahí el año que viene. Ese puede ser el hándicap negativo que nos podemos encontrar. Por contra, no se juegan nada, pero a nosotros poco nos tiene que importar, porque tener eso en mente es erróneo".