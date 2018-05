"Me gustaría entrenar al Pontevedra"

Después de varias temporadas trabajando en los equipos de la Academia del Atlético de Madrid, Fede Bahón tiene ganas de dar el salto a un proyecto más ambicioso. Además, en el futuro le gustaría sentarse en el banquillo del Pontevedra, al que se siente muy unido.

- ¿Cómo ha sido esta temporada a nivel personal?

- No ha sido una temporada buena, pero estamos aprendiendo. Este año he estado en un club conveniado con el Atlético de Madrid, entrenando en un Juvenil de División de Honor. Se aprenden muchas cosas, me estoy formando como entrenador, y la temporada que viene intentaré dar el salto a Tercera o Segunda B.

- ¿Le gustaría que Pontevedra fuera su destino en un futuro próximo?

- Está claro. Tengo la suerte de llevar seis temporadas en la base del Atlético de Madrid, pero el fútbol no está como antes. A mí me encantaría, tengo casa allí, muy buenos amigos, me llevo muy bien con la directiva, es un equipo que conozco y sé que hay estabilidad gracias a la actual presidenta, por eso es de los pocos equipos por los que me movería para poder dar ese salto. Para mí personalmente sería dar un salto muy importante. Pero ahora lo más importante es salvar al equipo y a partir de ahí se harán las valoraciones que se tengan que hacer y no depende de nosotros.

- Además, tiene buena relación con Pontevedra y con el club, ¿no?

- Sí. Hablo mucho con gente de Pontevedra, tanto con Lupe como con Roberto y con muchas personas de allí, me considero un pontevedrés más y lo sigo mucho.