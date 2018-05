Fede Bahón: "Se tiene que notar desde el minuto uno que el Pontevedra se lo juega todo"

Hace más de diez años que dejó el Pontevedra, pero la afición granate lo recuerda con mucho cariño, el mismo que él siente por el club, la hinchada de Pasarón y la ciudad. Fede Bahón sigue la actualidad del equipo pontevedrés y, después de seis temporadas trabajando en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, analiza el decisivo encuentro de este domingo en Cerro del Espino. El excapitán granate avisa de los puntos fuertes del filial rojiblanco y aconseja al Pontevedra que no especule con el resultado aunque le pueda valer el empate si fallan sus rivales directos.

Defendió la camiseta del Pontevedra tres temporadas, desde la 2003-2004 a la 2005-2006, quizá las más importantes de la historia reciente del club por haberse logrado el ascenso a Segunda A, por eso se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición granate. Ahora cumple su sexta temporada trabajando en la cantera del Atlético de Madrid, por eso Fede Bahón es la persona perfecta para analizar el decisivo partido de este domingo en Cerro del Espino.

- ¿Es optimista con respecto a que el Pontevedra consiga la permanencia el domingo?

- Lo bueno que tiene el Pontevedra es que está fuera del descenso y depende de sí mismo, los demás no. Es cierto que con un punto le puede valer, pero no creo que deba salir a especular, no puede esperar a ver qué resultados hacen los rivales. La permanencia es muy importante para el club y para los propios futbolistas, por eso creo que tienen que salir a darlo todo, a ganar el partido. El Atleti B no se juega absolutamente nada. Es verdad que los chavales siempre quieren hacerlo bien porque les puede estar viendo alguien del primer equipo, pero se tiene que notar desde el primer minuto quién se juega algo y quién no. Hay que salir con ambición y agresividad.

- ¿Cómo está viendo al Pontevedra esta temporada?

- Lo sigo mucho, de hecho me acerqué a ver el partido de Segovia de hace dos semanas. La temporada ha sido un poco rara, con altibajos, el cambio de entrenador... Creo que hay buenos jugadores como para no haber sufrido tanto. También vi el partido contra el Adarve en la Gallega, siempre que puedo lo veo, y creo que tuvieron mala suerte, el penalti, que a mí me pareció que lo era, lo podía haber decidido todo.

- ¿Cómo cree que llega el Atlético de Madrid B al partido del domingo?

- Han hecho una gran temporada, porque acaban de subir de Tercera División. Hicieron un primer tramo de liga muy bueno, hasta enero, y a partir de ahí no lo están haciendo bien. También es verdad que los entrenadores no tienen siempre a los mismos jugadores, porque el cuerpo técnico del primer equipo está utilizando a muchos chavales tanto para los entrenamientos como para partidos, y eso es un factor muy importante, a ver si cabe la posibilidad de que para este último partido que Simeone utilizara varios jugadores titulares del Atleti B, porque al Pontevedra le podría venir muy bien que no jugaran esos hombres.

- ¿Cuáles cree que son sus puntos fuertes?

- Conozco a Óscar Fernández, tengo muy buena relación con él, también con Varas, el segundo entrenador, que jugó conmigo en el Atlético de Madrid durante dos temporadas en Segunda División, y es un equipo muy sólido. Trabajan como bloque, en eso se parecen mucho al primer equipo de Simeone, y si se ponen por delante en el marcador es muy difícil de batir. Lo más positivo para el Pontevedra es que desde febrero para acá no están siendo regulares. Es lo que le pasa a todos los filiales, que si les sale un partido bueno te puede menear, pero también pueden cometer fallos ilógicos fruto de la inexperiencia. Van a salir al cien por cien porque les están viendo de arriba, pero también es el último partido de liga y se pueden relajar.

- Y me imagino que contará con mucha calidad individual, ¿no?

- Es un bloque trabaja mucho, corre mucho y tiene jugadores de mucha calidad que han debutado este año con el primer equipo. Hay jugadores que te pueden decidir un partido en una jugada aislada. Está claro que si están en el Atlético de Madrid es por algo.