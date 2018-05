Última bala para la permanencia

El Pontevedra se ha abonado a sufrir hasta el final esta temporada. El conjunto granate no aprovechó la ocasión para dejar sellada matemáticamente la permanencia al empatar contra el Unión Adarve (0-0) y ahora se lo jugará todo a una última carta en casa del Atlético de Madrid B, el próximo domingo a las 18.00 horas en Cerro del Espino (Majadahonda).

Pero las cuentas están, una vez más, del lado de los granates. Primero, porque dependen de sí mismos para salvarse: si ganan en Madrid continuarán en Segunda B la próxima temporada. Y segundo, porque si no ganan todavía tienen posibilidades de mantener la categoría si otros resultados acompañan.

¿qué necesita si empata?

Si el Pontevedra empatase contra el Atlético de Madrid B, le bastaría con que el Toledo no ganase al Deportivo Fabril para salvarse. Si los toledanos ganasen, necesitaría que lo hiciera también el Coruxo al San Sebastián de los Reyes para, al menos, jugar el play out por la permanencia y no descender directamente.

¿Qué necesita si pierde?

Si el Pontevedra pierde en Cerro del Espino, necesita que el Toledo, el Coruxo y la Gimnástica Segoviana no ganen sus respectivos partidos, o bien que Toledo y Coruxo no ganen y que si gana la Segoviana también gane el Racing de Ferrol.

golaverages

A falta de la última jornada de liga, hay cinco equipos peleando por una plaza, o por dos si se acepta como consolación el puesto de play out por la permanencia. El Pontevedra tiene el golaverage particular ganado al Coruxo y al Racing de Ferrol y lo tiene perdido con el Toledo y la Gimnástica Segoviana.

Ya no hay enfrentamientos entre rivales directos, por lo tanto solo sería posible un triple empate con Toledo y Coruxo a 43 puntos y con Racing de Ferrol y Gimnástica Segoviana a 42. El primer caso sería desfavorable a los granates, que acabarían la liga en la plaza de promoción de permanencia, pero sería aún peor para los vigueses, que descenderían directamente.

¿qué se juega cada uno?

El Atlético de Madrid B, rival del Pontevedra el próximo domingo, no se juega absolutamente nada, pues está lejos de los puestos de play off, está matemáticamente salvado desde hace semanas y no puede jugar la Copa del Rey por ser un filial.

Precisamente esto último, que es un equipo con jugadores en proceso de formación, es el factor más peligroso contra el Pontevedra, pues este tipo de futbolistas sale a competir al máximo nivel cada partido.

Por orden en la clasificación, tras el Pontevedra está el Toledo, que en la última jornada recibe al Deportivo Fabril. El filial blanquiazul confirmó ayer que va a jugar el play off de ascenso a Segunda A a pesar de que no podrá jugar en la categoría de plata la temporada que viene porque su primer equipo acaba de descender de Primera.

El Fabril se juega quedar campeón del grupo I, algo que, teniendo en cuenta que no podrá hacer efectivo un hipotético ascenso, no le afectará. Es el mismo caso que el Atlético de Madrid B, por eso es previsible que los futbolistas salgan igual de motivados que siempre, sobre todo para tener opciones de dar el salto al primer equipo la próxima temporada.

El Coruxo, por su parte, visitará a un San Sebastián de los Reyes que no se juega absolutamente nada, pues tampoco tiene opciones de clasificarse para la Copa del Rey. Es, a priori, el rival más asequible de los equipos que pelean por no descender, su mayor aliciente será despedirse de su afición esta temporada con una victoria o una buena imagen.

El Racing de Ferrol será uno de los que no lo tendrá fácil en la última jornada, pues recibe al Majadahonda, que se juega quedar campeón. Los madrileños, al contrario que el Deportivo Fabril, sí necesitan acabar primeros para tener ventaja en el play off de ascenso, por lo que, previsiblemente, saldrán muy motivados al encuentro.

Por último, la Gimnástica Segoviana visita al Unión Adarve, que acaba de enfrentarse al Pontevedra en Pasarón. El conjunto madrileño ni se jugaba nada el domingo ni se jugará nada en la jornada final; lo único, al igual que el San Sebastián de los Reyes, despedirse con buenas sensaciones de su afición esta campaña.

kevin no podrá jugar

Las bajas siguen acuciando al Pontevedra en este tramo final de competición. En el partido del pasado domingo Kevin vio la quinta amarilla del ciclo, por lo que tendrá que cumplir sanción y no podrá jugar contra el Atlético de Madrid B.

La buena noticia para el Pontevedra es que regresa Álex González después de dos encuentros de sanción por la roja que vio ante el Valladolid B y también vuelve Nacho López, sancionado también por expulsión ante la Gimnástica Segoviana. Además, Darío Flores parece recuperado de su lesión.