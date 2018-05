"El acta arbitral no se ajusta a la realidad"

El colegiado del Pontevedra-Unión Adrave, Jaime Ruiz Álvarez, recogió en el acta del partido, en el apartado de "otras incidencias", una discusión con la presidenta del club, Lupe Murillo, al término del encuentro.

El texto dice textualmente que "la presidenta del Pontevedra CF SAD, Guadalupe Murillo Solis, identificada como tal por un miembro de la Policia Nacional, al finalizar el encuentro y una vez alcancé el tunel de vestuarios, se encaró hacia mi persona y, en una clara actitud ofensiva y agresiva hacia mi persona, comenzó a gritarme a voces y a la cara lo siguiente: "¡Por qué no pitas el penalti, me puedes explicar cómo no lo has visto!". Gritando en 3 ocasiones y teniendo que ser separada por el personal del club, que la alejaron de mi persona teniendo que llevársela agarrada y forceando con ella".

La dirigente granate, en declaraciones a FARO, aseguró que lo que recoge el trencilla asturiano en el acta "no se ajusta a la realidad". "No fui agresiva, ni ofensiva, ni me tuvieron que llevar agarrada ni braceando. Solo le pregunté si no había visto el penalti, porque se da la casualidad de que nunca hemos ganado con este árbitro".

Sobre una posible sanción, Murillo dice que "prefiero que me sancionen a mí antes que al club o a un jugador" y recalca que los colegiados "son humanos y nosotros también y creo que podemos hablar con normalidad de lo que pasa en un partido".

Ruiz Álvarez acabó el choque muy nervioso e intentó acercarse a la unidad móvil de la TVG para ver repetida la jugada del posible penalti sobre Iván Martín que no señaló. Algunos aficionados que estaban en las inmediaciones lo reconocieron y le recriminaron su decisión, por lo que se volvió al estadio sin llegar a ver la repetición.