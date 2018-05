Luismi: "Hubo más corazón que cabeza"

El entrenador del Pontevedra calificó el encuentro de ayer contra el Unión Adarve como "una pena", porque "hemos tenido ocasiones muy claras", recordó Luismi tras el partido.

"Entre los palos, su portero y que no hemos estado acertados, al final hay que dejarlo todo para el último partido, seguir sufriendo y seguir con esta tensión hasta el último día. Hay que pensar que dependemos de nosotros mismos e intentar sacar conclusiones positivas", añadió el técnico.

En cuanto al resultado de empate a cero de ayer "es el que es, ahora ya está, hay que pensar en el Atlético de Madrid e ir a Madrid a ganar", aseveró el míster.

Al ser preguntado por la polémica jugada final de penalti, Luismi manifestó que "parece por las imágenes que es penalti, pero no se pitó y ahora ya está. Además del penalti hemos generado muchas ocasiones de gol, pero no hemos estado acertados", admitió el técnico granate.

Para Luismi, "un partido de estos, de tanta tensión, no es fácil jugar bien porque te estás jugando mucho. Hay nervios, hay presión, ves que van pasando los minutos y que no haces gol y no es fácil jugar bien. Sí hemos estado bien en que hemos peleado hasta el último minuto, nos hemos esforzado hasta que pitó el árbitro, hemos jugado con más corazón que con cabeza porque en juego no hemos estado bien, pero había que ganar como fuese", indicó el entrenador al valorar la labor de los hombres del Pontevedra.

Por eso añadió que "me gusta la actitud de los futbolistas porque han luchado y han peleado hasta el último momento y fue una pena no hacer un gol".

Respecto al cambio de Iván, Luismi explicó que "buscaba "frescura, otro tipo de delantero rematador, aires frescos para arriba, otro perfil de delantero".

Sobre la salvación de la categoría, el míster señala que "nos gustaría salvarnos ya hoy, pero el fútbol es así. Hoy no hemos estado acertados y ahora hay que pensar en la semana que viene", manifestó Luismi, recordando que "la situación es la que es y hay que ir a Madrid pensando en ganar y una vez allí estaremos pendientes de los otros".

En todo caso el míster felicitó a sus jugadores "por el esfuerzo demostrado en el campo y por haber peleado hasta el último minuto".

"Ahora vamos a ir a Madrid y allí nos vamos a salvar. Nos queda una semana para preparar el partido de Madrid y traer la salvación", concluyó el técnico granate.