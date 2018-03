La cantera da ventaja al Pontevedra

El Pontevedra toma ventaja en la ida de la semifinal de la Copa Federación (2-1) y deja el pase a la final pendiente de lo que ocurra en el partido de vuelta de dentro de siete días. Los granates se adelantaron primero con un bello tanto de Lezcano en la primera parte y el vigente campeón del torneo consiguió la igualada en la segunda mitad. Pero Rivera, que ayer debutaba al ser llamado a última hora en la convocatoria por una indisposición de Añón, hizo en el descuento el definitivo tanto de la victoria.

Arriesgó Luismi con una alineación de los más inusual en la que, como viene siendo habitual en esta competición copera, dio entrada a jugadores del equipo juvenil y el filial. Lo más llamativo no fue tanto los futbolistas escogidos como los puestos que ocuparon muchos de ellos. Anxo ha vuelto a ocupar la portería como es frecuente en Copa; por delante de él Luismi volvió a apostar por una línea de tres centrales compuesta por los jugadores del filial Josiño y Pacheco y por David Castro y como carrileros alineó a Pibe por la izquierda y a Marcos Álvarez por la derecha. En el centro del campo la principal sorpresa fue la inclusión en la línea de tres centrocampistas de Berrocal en un puesto más retrasado de lo que acostumbra junto a Jesús Barbeito y a Prosi. En la punta de ataque la dupla escogida fue la formada por Éder y Lezcano, que demostraron entenderse muy bien entre ellos en los minutos que coincidieron en el campo.

El partido arrancó con el Atlético Saguntino queriendo manejar la pelota pero sin saber muy bien qué hacer con ella. El Pontevedra permanecía a la expectativa mientras los valencianos trataban, sin suerte, de generar ocasiones de ataque. Aun así la primera ocasión del encuentro la tuvo el Saguntino en un remate de Nuha que no encontró portería. El delantero de los visitantes fue el hombre más activo del ataque valenciano, pero se tuvo que retirar lesionado poco antes del descanso.

En la primera ocasión que tuvo el Pontevedra se hizo el 1-0. Lezcano recibió en la frontal del área una gran dejada de Éder y el canterano la puso donde Javi no pudo llegar para hacer un golazo de bandera y volver a reclamar una oportunidad con los mayores en liga. Lezcano fue un constante incordio para la defensa del Saguntino, presionando a los centrales y molestando con su velocidad cada vez que el balón llegaba por sus inmediaciones.

De las botas del jugador del filial salieron dos ocasiones con las que ampliar ventaja antes del descanso. Una al ser el más listo de la clase y aprovecharse de una pérdida de Quesada dentro del área que resolvió el meta visitante y la otra en una gran combinación con Éder que el delantero vasco envió desviada. De los de la Comunidad Valenciana muy poco, apenas un disparo lejano que se fue desviado y alguna jugada aislada a balón parado que no encontró rematador.

En la segunda parte el juego no varió mucho. Sin un dueño claro del partido, el marcador en contra fue quien hacía que el Saguntino apretase más pero sin poner en excesivos problemas a Anxo. Pese a ello, superada la hora de juego el Atlético Saguntino hizo el empate en una acción polémica. Centro lateral al corazón del área que Anxo no fue capaz de blocar debido al impacto con un delantero rival, el árbitro no señaló falta al cancerbero en la salida y la pelota cayó en los pies del recién ingresado al campo Granell que remató a placer al fondo de la red para reinstaurar las tablas en el electrónico.

El debut soñado

Apenas una oportunidad clara por equipo en lo que restó de juego para lo que parecía la firma de unas justas tablas que dejasen la eliminatoria muy abierta para el partido de vuelta de dentro de una semana en Sagunto. Pero a falta de quince minutos para el final Luismi decidió introducir en el campo al delantero del juvenil Rivera, quien exprimió al máximo su debut después de unos primeros minutos de nervios.

Cuando parecía que el partido estaba condenado a morirse en empate, llegó el tanto de la victoria pontevedresa. La jugada nace de un robo de balón de Pacheco, el Pontevedra saca petróleo del cansancio visitante para defender la jugada y Rivera, más fresco que nadie culmina la rápida acción ofensiva con una buena definición con la zurda que cerró el partido y llevó la alegría a los pocos aficionados que se acercaron a Pasarón.