La ilusión de la Copa vuelve al Municipal

Cuando comenzó la liga Asobal la prioridad número uno del Condes Albarei Teucro no era otra que obtener la salvación en la máxima categoría nacional. Este objetivo ha estado y está muy bien encaminado en esta campaña a pesar de la última derrota en Puerto Sagunto y gracias a ello los de Quique Domínguez se pueden permitir soñar con otras cosas.

El sueño deportivo más próximo que tiene el equipo pontevedrés no es otro que estar en la final a ocho de la Copa del Rey de balonmano. Los de Quique Domínguez disputan hoy (20.45 horas) la ida de los octavos de final del torneo del KO contra el Quabit Guadalajara.

Los azules han demostrado tenerle la medida cogida al equipo morado, con una victoria en casa en las primeras jornadas y después un trabajadísimo empate en la segunda vuelta al devolver la visita en Guadalajara en lo que fue la sorpresa de la jornada contra un equipo que por aquel entonces ocupaba la segunda posición en la tabla clasificatoria.

Estos dos resultados dejan viva la llama de la ilusión en Pontevedra. Si el Condes Albarei Teucro ha sido capaz de no perder en los dos partidos ya disputados contra su rival en Asobal y le tiene el average particular ganado en liga, cualquier cosa es posible en esta lucha por estar en la final a ocho. Precisamente este mismo factor hará que el rival acuda al Municipal con el cuchillo entre los dientes, buscando su particular "vendetta" en el torneo del KO tras los varapalos ligueros.

A esta antesala de la parte definitiva de la Copa el Teucro llega luego de apear en la ronda anterior al Benidorm en una eliminatoria muy igualada que acabó empatada y se resolvió porque los teucristas fueron capaces de anotar más goles que los de Alicante lejos de casa. El Quabit Guadalajara, por su parte, llega a octavos de final tras dejar por el camino al DS Auto Gomas Sinfín en una eliminatoria también de gran igualdad.

Pese a la dificultad que plantea el rival el preparador lerezano, Quique Domínguez, no duda de sus jugadores. "La manera de competir del equipo está a la vista. El otro día volvimos a estar muy cerca de conseguir algo positivo en Sagunto a pesar de todas las cosas que nos están pasando. Esa va a ser también nuestra mentalidad en la Copa; lucha y competir lo mejor que podamos para ver qué resultado somos capaces de sacar y sabiendo que esto es una eliminatoria a dos partidos", concluye.

Muchas bajas

Quique Domínguez no podrá contar en este partido con los lesionados Carlos García, Óscar Silva y José Rial y permanece atento a las evoluciones de Yoan Balázquez y de Quintas e Iván Fernández, los dos últimos tocados tras el partido ante el Puerto Sagunto del pasado sábado.

En ese sentido el entrenador del Condes Albarei Teucro no esconde que "no nos llega esta eliminatoria en el mejor momento. Llega antes de dos partidos de liga muy importantes contra Huesca en casa y en Puente Genil donde tenemos puesta mucha atención. Es verdad que la Copa es una competición que nos gusta y diferente, pero realmente ahora la plantilla está justita", comenta el técnico, quien también apuntó a la más que probable ayuda de varios jugadores de la base que hoy van a tener más minutos de los habituales.

En la plantilla se afronta el encuentro con ganas de seguir dado sorpresas. "Después de semana y media sin jugar en Pontevedra ya tenemos ganas de volver a disputar un partido ante nuestra afición. Sabemos que con las lesiones que tenemos, tener que jugar 5 partidos en dos semanas no es la mejor noticia, pero también que con nuestra afición podemos conseguir un resultado positivo ante un gran equipo como el Guadalajara", apuntó el extremo Ángel Iglesias.

Consciente de que la prioridad es la liga Asobal, el jugador teucrista no esconde la ilusión que en la plantilla está generando el torneo copero. "La Copa del Rey es una competición muy ilusionante. Somos conscientes de que nuestro principal objetivo está en la liga pero ahora que hemos llegado hasta aquí, vamos a pelear por estar en la fase final de Madrid", concluye.