El Pontevedra no se cansa esta temporada de recibir tarascada tras tarascada, la del Rayo Majadahonda fue una más. Cuando parecía recuperado de un duro golpe y empezaba mostrarse cómodo, al menos esa apariencia daba en casa en las últimas semanas, otro nuevo derechazo vuelve a mandar al equipo a la lona para atacar al ánimo de los granates.

Al club que entrena Luismi no le queda más remedio que volver a apretar los puños y encomendarse a la esperanza del "buen encajador". En el argot pugilístico los buenos encajadores eran el boxeadores como el español Urtain o el oscarizado Rocky Balboa, gente preparada para recibir golpe tras golpe, con callo y resistencia para soportar las mal dadas, pero que al final consigue su objetivo por aguantar más que los demás. Al Pontevedra no le queda otra que fortalecerse ante tantos y tan seguidos golpes, quedan diez jornadas y la salvación parece abocada a resolverse en el último asalto. El equipo que mejor aguante los reveses de la liga será el que al final de temporada celebre la salvación.

Más derrotas y encajados

Con la derrota en casa del pasado domingo el Pontevedra superó diez jornadas antes del final de liga los tantos encajados la campaña pasada (36) y el número de derrotas de las dos últimas campañas en la división de bronce bajo las órdenes de Luisito (12). El equipo sigue encajando y siendo incapaz de reponerse a resultados adversos. Ante el Rayo no fue capaz de materializar las escasas oportunidades de las que dispuso y atrás la velocidad arriba del segundo clasificado le generó demasiados apuros. Quizás el resultado no reflejó la diferencia que se vio en el campo entre ambos equipos, pero el Rayo fue quien tuvo las oportunidades para poder materializarlas.

Cambio de sistema

Tras la derrota en Madrid contra el Castilla Luismi probó con un cambio de sistema. La defensa de cinco con la que el equipo había ganado en empaque en las últimas semanas dio paso a un equipo más ofensivo con solo dos centrales. Curiosamente el centro del campo sufrió más que nunca con este sistema y los errores individuales en defensa se penalizaron el doble. Uno de los que permutó su posición fue el uruguayo Darío Flores a quien, a pesar de completar un partido especialmente notable con el balón, se le ve más cómodo en el sistema de cinco atrás al no buscarle los delanteros tanto la espalda.

Poca gente

Otra de las malas noticias del encuentro del domingo fue la escasa presencia de público a pesar de las últimas victorias locales. La coincidencia del choque en Pasarón con el Barça-Atlético (se vio más gente en la segunda parte cuando el partido había terminado), la lluvia del día y la posibilidad de ver el partido desde casa por la TVG no ayudaron a que la gente acudiese a la cita con el equipo granate. El club repartió entradas para la base de los clubes amigos para mejorar la entrada en Preferencia, pero la presencia de los niños no contrarrestó esa falta de socios que se vio en el campo. Mención aparte merece el hecho de que la lluvia caída durante el encuentro hizo que muchos aficionados que ven el fútbol desde el anfiteatro bajo tuviesen que presenciar el partido de pie por que les cae agua encima a pesar de las cubiertas que tiene el estadio.

césped

No quisieron los jugadores utilizarlo como excusa tras el partido, pero David Goldar dio en la rueda de prensa posterior al encuentro una de las claves del cambio de juego en la segunda parte. Las lluvias de la semana y el desgaste del verde en los primeros 45 minutos dejaron el lado Sur del campo impracticable y el Pontevedra se quedó con el recurso de levantar la pelota para sacar el balón de atrás como el único válido ante los riesgos de rasear el cuero tras el descanso. Pasarón todavía se castigará más mañana en el partido de Copa y las previsiones meteorológicas no anuncian una tregua con las precipitaciones.

Calendario

En el momento más crítico de la temporada la Copa RFEF se intercala entre semana y los horarios de esta semana tampoco son muy favorecedores. Luismi no ha querido abandonar su discurso comedido habitual, pero es una evidencia que la imposición de la próxima jornada ante el Coruxo a golpe de sábado cuando el Pontevedra debe jugar mañana ante el Saguntino, no es plato de buen gusto para un Pontevedra que apenas descansará y tendrá solo dos entrenamientos para preparar un cruce crucial contra un rival directo. La decisión de que el partido se dispute en sábado y no en el domingo habitual responde solo a la voluntad del equipo que entrena Rafa Sáez. La TVG se puso en contacto con los de Vigo para conocer sus preferencias a la hora de programar el partido y estos comunicaron su intención de situar el derbi el sábado para que este no coincidiese con el partido del Celta en Madrid ante el Atlético del domingo a las 16.15 horas.