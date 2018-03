Un Rayo fulmina al Pontevedra

El Pontevedra murió a causa del vértigo. La velocidad del Rayo, el Majadahonda destrozó las ilusiones de victoria del conjunto local, que con la derrota ve cómo su situación se vuelve más acuciante.

Ya sabía el equipo lerezano de la enorme velocidad en el último tramo de su rival. Y pese a ello, sufrió muchísimo. Porque a base de jugadas rápidas, el conjunto madrileño desarboló al bloque locatario en momentos puntuales y acabó llevándose para Madrid una goleada excesiva, vistos los méritos de unos y otros.

El Pontevedra cometió errores atrás y pagó cara su falta de acierto ofensivo. Pero no le perdió la cara al choque hasta los últimos diez minutos, cuando recibió el castigo por su ambición para buscar el empate.

De primeras, Luismi apostó por volver a la defensa de cuatro con la que empezó su etapa en el banquillo de Pasarón. El objetivo era ganar más presencia por la banda y, sabedor del potencial en los costados del Rayo, proteger un poco más a Nacho y David Castro.

Sin embargo, ese blindaje por bandas hizo que el equipo perdiese fortaleza por dentro. Darío Flores, que pese a la exposición completó un buen partido, dejaba de ser libre para ejercer de central marcador. Y precisamente por su zona llegó la primera gran ocasión del partido. Castro erró en la salida de balón y Jeisson ganó la espalda al central uruguayo, que no pudo frenar al veloz atacante peruano. Sí lo hizo Edu, que adivinó las intenciones de su rival y sacó una buena mano para evitar un inicio idéntico al del Fuenlabrada de hace cuatro jornadas.

El Rayo Majadahonda era consciente de que podía hacer daño al Pontevedra si le presionaba arriba. El equipo lerezano intentaba sacar el balón jugado y sobre esa salida presionaba el bloque blanco. Pero en cuanto los de granate cortocircuitaban esa intensa primera línea de asedio, se les abría el cielo. Porque el Rayo arriesgaba tanto que dejaba espacios en su campo para que Añón, González y Martín los aprovechasen. Le faltó al equipo de casa precisión en los metros finales para generar más ocasiones. Pese a todo, tuvo varias, como una de Jorge Hernández tras un robo de balón casi en el área contraria. El zamorano se dirigió hacia Basilio, pero algo escorado y desde el perfil izquierdo, acertó a golpear con más fuerza que colocación y estampó el esférico en el cuerpo del meta. Ambos equipos jugaban a lo mismo. Pero, curiosamente, creaban sus llegadas más claras a partir de buenas acciones sin pelota.

Poco a poco, el partido entró en una situación de descontrol. Nadie se imponía. Nadie dominaba y el centro del campo apenas existía. Ambos buscaban verticalidad, pero en ese contexto, ganaba el Rayo. De Frutos encaró a Nacho y puso un gran balón al corazón del área. Coto, con el exterior de su derecha, la reventó contra el larguero.

El Pontevedra se salvó en una nueva muestra de sus dificultades para replegar ante un rival tan veloz. No lo haría poco después, en un balón parado precedido de un nuevo envío a la espalda de la defensa que acabó con Edu arrollando a un atacante rival fuera del área. Entonces, cuando menos riesgo debía correr, el Pontevedra acabó encajando el primero. En un córner desde la derecha, el Majadahonda practicó un aclarado para Andújar. León, forzado, no acertó a despejar, y el zaguero conectó un gran remate a gol.

El empate, al limbo

El gol afectó al Pontevedra, pero no tanto como cabía pensar. El equipo lerezano siguió firme e intentó mantener su estilo. Sin brillantez, acabó llegando varias veces con peligro a la meta de Basilio. La más clara, un chut de Álex González tras una gran jugada de Jorge por la izquierda. El cántabro llegó de cara, con todo a favor, pero conectó con la derecha y acabó rematando al cuerpo del portero, que intuyó la dirección.

El equipo de Luismi pudo haberse ido empatado al descanso, pero no lo logró y salió zozobrando en el segundo acto. Ante un césped cada vez más impracticable, comenzó a abusar del juego directo y de empuje. Pero no creó oportunidades. Quien sí lo hizo fue el Rayo. Primero, un error grotesco de Nacho y Goldar hizo que De Frutos y Jeisson dilapidasen el regalo ante Edu.

El Pontevedra tiró de ambición, se echó arriba y empujó. Pero no puso en aprietos a Basilio y acabó pagando sus riesgos con dos tantos más que cerraron un marcador sonrojante, inmerecido y muy doloroso que rompe la dinámica de tres victorias seguidas en Pasarón.