Edu: "Compromiso y actitud no nos faltan"

Edu no anduvo con paños calientes al término del partido y reconoció estar "jodido" dado que "a estas alturas de la película no hay que disfrazar nada, sabíamos que era un partido importante y no lo hemos sacado adelante" por lo que reconoce que está dolido por la derrota. El portero señaló que aunque en la primera parte el partido estuvo "más o menos igualado", el rival "metió las que tuvo, es tan sencillo como eso", al tiempo que recordó que son los segundos clasificados y que "un equipo que tiene tanto potencial del medio del campo para arriba es normal que te pueda hacer daño", aunque reconoce que tenían que entrar mejor en la segunda mitad.

Explicó que esta derrota ya les obliga a buscar algo más que un empate en los partidos fuera de casa y aseguró que a domicilio "hay que salir a ganar y ya no dejar escapar nada más en Pasarón". El portero del Pontevedra también quiso dejar claro que pudo haber errores tácticos o futbolísticos pero que "compromiso y actitud" de los jugadores "no faltan".