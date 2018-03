Pasarón como remedio de los males

La salud del Pontevedra sigue con altibajos. Cada vez que parece que hay una mejoría, la falta de calor del hogar le vuelve a provocar una recaída que solo la medicina de Pasarón le cura.

Una semana más, el equipo granate llega al domingo con serios problemas y se agarra a que, de nuevo, su estadio y el aliento de su gente le permitan seguir pensando que el curso se puede saldar sin daños irreversibles.

El Pontevedra se aferra de nuevo a Pasarón, donde ha logrado 10 de 12 puntos desde la llegada de Luismi al banquillo y encadena tres victorias consecutivas en liga.

El cuadro lerezano, que confía en contar con el mayor número de aficionados posibles para que le ayuden a sacar el partido hacia delante y poder no solo evitar caer en puestos de descenso directo, sino escalar posiciones y salir de la situación de play out en la que se encuentra antes de afrontar las dos finales contra Coruxo y Ponferradina que el calendario le deparará las próximas dos semanas.

El bloque pontevedrés busca seguir haciéndose fuerte en su casa, donde sabe que no puede dejar escapar apenas puntos teniendo en cuenta su racha a domicilio. Pero no tendrá fácil sumar su cuarto triunfo seguido, pues enfrente estará un Rayo Majadahonda que llega al duelo como segundo en la tabla, aunque inmerso en una mala dinámica de resultados que le podría conducir a abandonar los puestos de play off de ascenso muchas jornadas después si no puntúa en Pasarón.

El equipo de Iriondo ha perdido fortaleza en un Cerro del Espino que en las últimas fechas le ha perjudicado por el dañado césped. Y precisamente una hierba en malas condiciones es lo que se encontrará hoy a las orillas del Lérez. Las lluvias y el frío constantes de los últimos días no han ayudado a mejorar el estado del firme y todo hace entrever que a los pocos minutos, el terreno de juego adquirirá un estado apenas practicable.

Césped y altas

Contra eso debe luchar también un Pontevedra que ya se repuso al mal césped en los últimos encuentros y ve en el duelo contra el Fuenlabrada de hace tres jornadas un espejo en el que reflejarse hoy.

En el apartado positivo, Luismi recupera a casi todos sus efectivos salvo Jimmy y tendrá que hacer un descarte antes del partido. De este modo, Kevin Presa, Álex Fernández y Prosi podrían volver a entrar en la lista y permitirán al técnico jugar con más variantes para autoadministrarse la medicina de Pasarón, ese remedio contra todos los males.