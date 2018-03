El Teucro, a dar el golpe "casi definitivo" en Sagunto

El Condes de Albarei Teucro afronta hoy a partir de las 18.30 horas un partido que podría suponer un golpe "casi definitivo" para la permanencia azul en Liga Asobal.

El cuadro teucrista visita el Pabellón Municipal Internúcleos-Ovni, la cancha del de Fertiberia Puerto Sagunto, con el objetivo de sumar para mantener o ampliar la diferencia de ocho puntos con los puestos de descenso que actualmente marca el propio equipo valenciano. La expedición azul viajó ayer a primera hora en avión hacia la Comunidad Valenciana y ayer a última hora de la noche realizaron una sesión de entrenamiento.

Entre los pasajeros procedentes de Pontevedra no estaba Yoan Balázquez, que se quedó en la ciudad del Lérez para no perder días en la recuperación de su esguince de rodilla. El Teucro afronta dos semanas muy intensas, con tres partidos de liga y en el medio dos encuentros de Copa del Rey, por lo que el club prefirió no forzar al cubano.

En el equipo estará Johhny Medina, que poco a poco ha ido entrando en los planes de Quique Domínguez. El técnico destacó que el pivote "está cada vez mejor". "Ya tiene una expresión corporal más reconocible. Ofrece seguridad defensiva, algo en lo que hemos ido creciendo a lo largo de la temporada y que habíamos perdido un poco con la baja de José Rial", expresó el técnico. Por su parte, el brasileño reconoció la dificultad del choque y aseguró "no tener ya miedo por la rodilla".