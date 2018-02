Manuel Hurtado, Eva Cid e Inés Castaño, con la Gallega de Campo a través

La Selección Gallega ha convocado a tres atletas de la Gimnástica de Pontevedra para el Campeonato Nacional de Campo a través que se celebrará en Mérida el próximo 11 de marzo.

Manuel Hurtado formará parte del equipo autonómico masculino sénior. Mientras, Eva Cid será integrante de la Selección Galega femenina. Por su parte, Inés Castaño será representante de la sub 20 de Galicia.

Tres medallas

Por otro lado, el pasado fin de semana se celebraron en la pista cubierta de Expourense, los Campeonatos Gallegos sub 10, sub 12 y sub 14 de Pista Cubierta.

Desde la Gimnástica entienden este campeonato como una "fiesta para la base" o un "premio para los atletas que han logrado clasificarse para estos campeonatos".

Los atletas de la Sociedad Gimnástica consiguieron tres medallas: una de oro, una de plata y una de bronce, las tres en categoria sub10. Hugo Casañas fue oro en lanzamiento de peso, mientras que Iago Abreu logró plata en salto de altura y bronce en lanzamiento de peso.