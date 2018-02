Entre gemelos anda el juego

Juntos desde la placenta? hasta el primer equipo del Pontevedra. Juan y Jesús han sido inseparables desde hace 18 años. Comenzaron jugando al fútbol a la vez, a los 5 años. Fueron fichados por el Pontevedra al mismo tiempo y han ascendido los escalones de la mano. Incluso el último, el más difícil. Porque con su entrada desde el banquillo ante el Real Madrid Castilla el pasado domingo, Jesús logró debutar en Segunda División B con la camiseta granate y emuló a su hermano, que se estrenó con los mayores hace algo más de dos meses.

A simple vista es difícil diferenciarlos. Su carácter similar, introvertido, tampoco ayuda. Pero cuando se juntan, su complicidad mezclada con la ilusión que desprenden hace que las palabras salgan. Incluso cuando antes y después de la entrevista, desde el vestuario se vacila con cariño a los "Gemeliers". "Los Barbeitos están de moda", dicen sus compañeros.

"Estuvimos hablando antes del partido y le aconsejé. Le dije que estuviese tranquilo", explica Juan con el poso de un veterano que ya sabe lo que es pasar por ese trago. El lateral derecho aprovechó que la División de Honor paraba el fin de semana para desplazarse a Madrid y ver en directo el debut de su inseparable hermano.

El defensa había debutado unas semanas antes contra el Atlético de Madrid B y acumula cinco encuentros de liga, por lo que ya sabe lo que es pasar ese trago tan especial. Mientras Jesús, medio, ya suma uno: "Fue muy especial. Me esperaba que me fuese más difícil, pero no me costó entrar, aunque el partido ya estaba muy cuesta arriba". El centrocampista tuvo unos 20 minutos para disfrutar en el Di Estéfano. "Mira qué rival. Hasta en eso hemos tenido semejanzas", explica Juan en referencia a que sus estrenos han sido contra dos filiales de los equipos madrileños más punteros.

Pese a que no llegar sino mantenerse es lo más complicado, estos debuts suponen una gran satisfacción para la familia Barbeito Sartages. Los gemelos se iniciaron a los cinco años en el balompié en su Portonovo natal y sin el sacrificio de sus padres, nada de esto hubiese sido posible. "Nuestra madre ha ido a todos los partidos desde entonces. Prácticamente no se perdió ninguno", señalan.

Ella ejerció de "representante" en su fichaje por el Pontevedra, cuando le propusieron que "esos dos gemelos del Portonovo" se vistiesen la casaca granate desde Infantiles. Hasta entonces habían ido de la mano. Y pese al cambio, siguió siendo así. Juntos crecieron y ya en su primer año de juveniles se hicieron indiscutibles en el equipo A, donde dos años después destacan por fin en División de Honor.

Juan era delantero, pero Sergio Moreira le acabó retrasando primero a la mediapunta y luego al centro del campo en el Cadete B. También le puso el apodo de "Piraña", por su capacidad para "morder" al rival que posee la pelota. Mientras, Juan siempre ejerció como lateral o central. Él no posee sobrenombre, más allá del que Luisito, muy fan de estas lides, le puso cuando subió a entrenar. "Me llamaba Anselmo, porque soy muy pequeño y corría mucho", reconoce entre risas Juan.

"La Copa Federación para nosotros está siendo una maravilla", explican los dos jugadores que han coincidido varios minutos en el campo en esta competición. "Te aporta mucho jugar al lado de tu hermano. Nos da tranquilidad", señalan.

Ahora, tras su debut, ambos siguen con la cabeza centrada en el Juvenil A y mirando de reojo al primer equipo, donde aprovecharán y agradecerán cualquier oportunidad. Este año no han estudiado más que un curso de técnico de fútbol. De cara al futuro, sueñan con ejercer profesiones vinculadas al balompié. "Me gustaría acabar haciendo TAFAD", explica Jesús.

Mientras, su idea es afianzarse en el Pontevedra. "Es nuestra prioridad", apuntan los dos hermanos, a los que les gustaría seguir juntos de por vida. "Sabemos que es muy difícil, pero nos encantaría. Y más a nuestra madre. Ella no va a poder asumir que igual algún día nos tenemos que separar", afirman los dos gemelos que, a sus 18 años, han hecho historia en el Pontevedra. Porque ni los más viejos del lugar recuerdan un caso de hermanos idénticos en el primer equipo. Ahora, ellos sueñan con seguir escribiendo más páginas en la historia de un club que, de momento, lucha por mantenerse en Segunda B.