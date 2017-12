Juan Barbeito: "Luisito y Luismi son entrenadores parecidos"

El debut de un jugador de categorías inferiores siempre es un motivo de alegría en un equipo de fútbol. Encontrar en casa lo que muchas veces se busca fuera ahorra tiempo y dinero a la planificación deportiva de los clubes, además de servir como estímulo para todos los jugadores que cada día sueñan con poder disputar un partido oficial con la camiseta del Pontevedra. En el último partido de la primera vuelta el juvenil Juan Barbeito dispuso de una oportunidad casi inédita para un jugador de su edad en la primera plantilla, un debut como titular en el que dispuso de 90 minutos para demostrar su valía delante de su afición.

El canterano pasó la prueba con nota a pesar de la derrota ante el filial del Atlético de Madrid. Ahora parte como uno más en los entrenamientos tras el regreso del parón navideño. La estancia, de momento provisional, de Luismi en el banquillo granate le otorga también la tranquilidad de estar trabajando con el míster que le dirige en etapa de formación.

- ¿Cómo vivió su debut en liga? ¿Estaba nervioso?

- La verdad es que me lo tomé de la forma más normal posible, no estaba muy nervioso. El día antes hice lo que siempre hago, la misma rutina, y después el domingo ya media hora antes del partido sí es verdad que empezaron un poco más los nervios. Pero creo que lo llevé bastante bien.

- El haber jugado algún partido de pretemporada y de Copa con los mayores también le ayuda a estar más seguro.

- Sí. Ya llevo más entrenamientos con ellos y hace nada jugué la copa. En pretemporada sí que estaba mucho más nervioso porque era el primer partido que subía y esas experiencias me ayudaron bastante.

-¿Qué le dijo el por entonces entrenador del equipo, Luisito?

- Estuve hablando con él el sábado antes del partido y fue cuando me dijo que iba a jugar de titular. Me dijo que estuviera tranquilo, que jugase como yo sé e hiciese las mismas rutinas de siempre, que no cambiase nada para estar más tranquilo. Después del partido no hablé con él, pero sí muchos jugadores me felicitaron.

- ¿Cómo se vio en el campo contra un filial de un Primera División?

- A medida que fueron pasando los minutos me fui encontrando mucho mejor, más centrado. La valoración es buena, me sentí bastante cómodo. Tengo los periódicos del día, son un recuerdo que guardaré para siempre.

- ¿En qué notó más sobre el campo el salto de categoría?

- Yo creo que donde más se nota es en el ritmo. La Segunda B tiene un ritmo mucho más alto y después también, lógicamente, en el físico. Los físicos cambian muchísimo.

- El borrón en ese expediente del debut fue el resultado.

- No creo que el equipo estuviese mal porque tuvimos oportunidades. Lo que nos faltó es lo mismo que ha pasado en algún otro partido de esta temporada, tener más acierto cara a gol. Generamos ocasiones y hubo momentos del partido en los que estuvimos bien. Con un poco más de acierto el resultado hubiera sido otro.

- Ahora que Miguel Ángel no está y con la competencia de Marcos Álvarez, que no es lateral. ¿Sueña con tener más oportunidades en ese lateral diestro?

- Estas dos bajas me han dando la oportunidad de tener esos minutos y ojalá pueda tener más. Cuando tenga la opción de jugar, mi trabajo es disfrutarlo a tope y aprovechar para hacerme un hueco en el primer equipo.

- ¿Hay más jugadores en el juvenil que estén listos para dar el salto al primer equipo?

- Sí. Iñaki ya estuvo jugando en la Copa con nosotros ante el Rápido de Bouzas y está entrenando también. Garrido es otro que está teniendo entrenamientos con el primer equipo, claro que veo a jugadores con capacidad de tener la oportunidad que tuve yo el pasado domingo, por ejemplo.

- El objetivo de la permanencia con el juvenil está bien encarrilado. ¿Qué valoración hace de esta la primera vuelta?

- Yo creo si al principio de la temporada nos dicen dónde íbamos a estar hoy, yo no me lo creería. No esperaba poder estar tan bien como estábamos. Hemos hecho una buena primera vuelta y estamos contentos. También te ayudan los entrenamientos con el primer equipo.

- Iñaki, Garrido y usted son los juveniles que ya trabajaban con Luisito. ¿están creciendo deportivamente gracias a esto?

- Es que el ritmo de entrenar con un Segunda B es muy distinto al que se ve en cualquier equipo juvenil. Eso nos está ayudando bastante porque aprendes muchísimo más. Los compañeros te van enseñando, te hablan y te corrigen.

- ¿Cómo es el hasta ahora entrenador del juvenil, Luismi? Algunos aficionados granates lo recordarán de su etapa como futbolista en Pontevedra y ahora gana enteros para ser el míster el primer equipo ¿es muy diferente a Luisito en el banquillo?

- Estábamos muy contentos con él. A la hora del juego tratamos de sacar el balón jugado desde atrás, lo que pasa es que después también hay partidos en los que igual te vienen a presionar, o te vas a campos de Asturias que son más pequeños, y tenemos que jugar un fútbol más directo. Luisito igual parece más exigente que Luismi, pero más o menos son parecidos.