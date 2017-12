Resultados sin renunciar al buen juego

El tiempo pasa y el trabajo se le acumula al director deportivo del Pontevedra, Roberto Feáns. El club granate encara los dos últimos días, que además son Nochebuena y Navidad, antes de que la plantilla deba regresar al trabajo en los campos de entrenamiento y todavía se desconoce quién será el entrenador encargado de sacar al club de la espiral negativa de resultados en la que lleva sumido desde hace nueve jornadas.

Como viene siendo habitual en el club pontevedrés desde que Lupe Murillo decidió tomar la presidencia, el hermetismo dentro del equipo de Pasarón es absoluto. Nadie da ni la más mínima pista sobre qué nombres pueden ser interesantes para sentarse en el banquillo de Pasarón. El motivo: se manejan nombres importantes y se teme a la competencia del dinero de clubes como Rácing de Ferrol o Mérida o incluso algún banquillo de superior categoría que podría quedar disponible en próximas fechas.

Sin dar pistas tampoco sobre qué tipo de perfil concreto de técnico se está buscando, lo que sí deja claro Roberto Feáns es que no vale solo ganar. El consejero responsable del área deportiva dice que, por razones obvias, los resultados son muy importantes, pero "queremos darle algo más a la gente". Por lo tanto, se busca un entrenador que "proponga cosas" y sea capaz de seducir a una afición que es en esencia exigente y que con Luisito ha perdido a un referente importante que contaba con un enorme cariño y apoyo por parte de un grueso importante de aficionados de Pasarón.

Para encontrar a este "mirlo blanco" en el mercado de entrenadores el Pontevedra no quiere acortar tampoco el mercado a únicamente las opciones que le ofrece Galicia. En ese sentido se peina todo el mercado nacional y ya ha habido algunos ofrecimientos e incluso reuniones entre Feáns y los posibles candidatos para ir estableciendo los primeros contactos de cara a la decisión final.

Por el momento se continúan valorando opciones al no haber prisa inmediata gracias al parón que ofrece la liga. Aun así, la intención es que el próximo martes, día 26, el plantel al completo pueda conocer ya al hombre que les va a guiar en la segunda vuelta, tal y como confirma el propio Feáns.

A pesar de las urgencias al tratarse de un puesto tan delicado, desde el Pontevedra se intenta tomar esta decisión de la manera más calmada posible. "En la configuración de una plantilla te puedes equivocar en uno o dos jugadores, pero en esto no podemos fallar", indicó el director deportivo. Precedentes como los de los delanteros centro en los últimos dos mercados estivales ya han dejado claro que al club no le importa tomarse las cosas con calma para poder elegir bien en puestos importantes. Incluso en el caso de la llegada de Luisito, a la dirección deportiva no le tembló el pulso a la hora de utilizar a Milo Abelleira de forma interina para entrenar durante una semana y disputar con él en el banquillo el encuentro ante el Cultural Areas. En ese sentido cabe recordar que el primer partido del Pontevedra no llegará hasta el próximo 7 de enero en una semana de fútbol por partida doble al tener que ir cuatro días después al frío del enero burgalés para disputar la Copa Federación.

Opciones negativas

Muchos son los nombres que han sonado en los últimos días en Pontevedra. José Aurelio Gay, David Vidal, José Ramón, Fredi Álvarez o Alberto Toril. Todos ellos han asegurado a este periódico que, salvo giro de los acontecimientos a última hora, no recalarán en el Pontevedra Club de Fútbol. Los últimos cuatro ni siquiera afirman haber recibido la llamada de los granates en esta semana, aunque en este mercado tan especial como el del fútbol, cualquier cosa puede ser posible.

Descartando a estos nombres, el mercado deja libres a hombres con experiencia en Segunda B como Alejandro Menéndez, el año pasado en el Celta B, o Manix Mandiola, que la campaña pasado no terminó la temporada con el Burgos de Prosi y Carlos Ramos después de coger al equipo con la liga ya empezada. También a última horas se ha unido a la lista de candidatos el madridista Rubén de la Red.