El Pontevedra destituye a Luisito

A falta de que el Pontevedra emita un comunicado oficial que lo confirme, la etapa de José Luis Míguez Iglesias "Luisito" al frente del banquillo del Pontevedra Club de Fútbol ha llegado a su fin. Fuentes extraoficiales apuntan a que la junta directiva granate ha tomado la decisión de destituir al entrenador de Teo después de finalizar la primera vuelta de liga con 19 puntos y acumular una racha de nueve partidos sin ganar.

Luisito pone fin así a un periodo que el pasado mes de octubre cumplió tres años completos defendiendo los colores del club lerezano y con una historial solo enturbiado por el mal momento de la actual campaña. Un ascenso a Segunda B, una temporada más que digna de consolidación en la división de bronce del fútbol español y el posterior play off de ascenso de la pasada temporada han sido el bagaje del entrenador que ayer dijo adiós al club.

La decisión de cesar a Luisito en el cargo se tomó ya el pasado domingo después de la derrota en casa con el Atlético de Madrid B que llevó a los pontevedreses irremediablemente al puesto de promoción de descenso. Las agresivas palabras del entrenador en defensa de la presidenta para protegerla de algunos cánticos minoritarios en su contra, no sirvieron para cambiar una decisión que el consejo de administración tomaría horas después. El entrenador conoció la decisión, no obstante, ayer por la mañana y fuentes próximas apuntan a que no fue una comunicación esperada.

Este cese llega un mes y medio después de que el exentrenador de Rácing de Ferrol o Ourense, entre otros, anunciase en Talavera que presentaba su dimisión como entrenador del Pontevedra tras la única remontada completa de la temporada. Aquel 5 de noviembre el consejo de administración pontevedrés se reunió de urgencia en una larga noche de domingo a su regreso de Toledo y decidió en bloque no aceptar la dimisión del técnico. En cualquier caso, por aquel entonces la propia presidenta Lupe Murillo reconoció que, de no haber cambios en un plazo corto de tiempo, en diciembre se tomarían decisiones importantes y en este aspecto entraba en juego tanto el puesto del entrenador como el de algunos jugadores que no han estado rindiendo al nivel esperado.

A pesar de que la noticia ya corría como la pólvora en la tarde de ayer, el desconcierto reinaba también en la plantilla ya que muchos de los jugadores del equipo desconocían la noticia al no hacerse oficial. La falta de oficialidad se debe, en gran medida, al hecho de que la presidenta Lupe Murillo se encontraba ayer todo el día en Santiago de Compostela ocupando su puesto en Parlamento gallego en la sesión plenaria en la que se aprobaron los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año que viene.

En un principio con Luisito se despiden también sus inseparables ayudantes, el segundo entrenador Pepe Rico y el preparador físico Roberto Valdés. El Pontevedra del "nunca se rinde" y la intensidad que Luisito y su gente le imprimían a sus hombres se despide ahora a la espera de una nueva identidad que solo definirá el nombre que Roberto Feáns escoja ahora para tomar la difícil misión de relevar al teense en el cargo.

También en la plantilla deja a hombres que le han acompañado en toda su estancia en el bloque de Pasarón. Jugadores como Edu Sousa, Adrián Mouriño o Kevin Presa han permanecido vistiendo de granate durante los casi 150 partidos que lleva dirigidos Luisito aquí.

El cambio de técnico llegaría en cualquier caso en un momento "cómodo". El parón navideño concede a la dirección deportiva cierto margen de maniobra para encontrar al candidato adecuado antes del regreso de la plantilla a los entrenamientos que en principio está programado para el próximo martes día 26 de diciembre. El nuevo entrenador tendrá también la oportunidad de entrar a formar parte en la toma de decisiones de cara a reforzar el equipo en el mercado invernal, pudiendo así diseñar un poco la plantilla a su medida y metodología de trabajo.

Mercado

En este mercado de entrenadores al Pontevedra le ha salido además un duro competidor. Y es que en Ferrol también están buscando técnico para la segunda vuelta después de destituir a Miguel Ángel Tena el pasado lunes tras una pobre primera vuelta que deja a los departamentales en décimo octava posición con 16 puntos y acumulando trece jornadas sin ganar.

En el mercado actual hay libres hoy por hoy hombres de contrastada experiencia en la categoría como son los casos de Fredi Álvarez, Carlos Pouso, Rafa Berges, Andrés Palop o Alejandro Menéndez. Además del siempre mediático David Vidal que ya el curso pasado firmó para ascender al Lorca en Segunda División B.