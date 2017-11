La vuelta de Jimmy, mucho más cerca

El lateral izquierdo del Pontevedra Óscar Seoane Mella, Jimmy, fue operado de su rodilla derecha el pasado 4 de octubre. El plazo de recuperación era de dos meses, pero el ex del Boiro está dando pasos de gigante en su recuperación para acortar plazos y esta misma semana se ha integrado ya como uno más en el trabajo grupal de la plantilla después de semanas ejercitándose en solitario. El pasado jueves tuvo sus primeros contactos con el balón y espera estar cuanto antes a las órdenes de Luisito para ser uno más en las convocatorias de liga.

"Voy bastante bien, estoy entrenando con normalidad, pero todavía me falta un poco. Ya voy tocando balón, pero aun me molesta un pelín al golpear y esas cosas", apunta el jugador. En cuanto a la esperada fecha de su regreso, Jimmy dice que "si pudiera estar jugando este fin de semana, por mí no iba a quedar. No sabría decir cuando estaré, vamos mirando poco a poco, me van preguntando siempre y cada semana estoy mejor. Igual para la semana que viene, que estaré trabajando ya con el grupo todos los días, me encuentro muy bien físicamente. Lo que tengo que hacer primero es coger el tono físico y eso solo lo puedo hacer entrenando con el grupo. Si no es para la semana que viene, seguro que para la siguiente estoy preparado".

Con muchas ganas de volver ya a los terrenos de juego, el defensor compostelano admite estar sufriendo por su equipo en las últimas fechas y también por él mismo y su tiempo parado. "A ellos no los veo sufriendo, simplemente están teniendo muy mala suerte en estos últimos partidos. Claro que quiero ayudar, porque me gusta el fútbol y quiero jugar", dice.

En este tiempo alejado de los terrenos de juego, Jimmy ha visto como hasta tres futbolistas han pasado por su carril del 3. Primero fue David Castro, más tarde lo hizo Bruno y en la última semana fue el extremo Álex González el que se defendió en el puesto de carrilero en el partido del retorno a la defensa de tres centrales. La competencia ha aumentado en el puesto, pero al de Santiago no le asusta. "Tenemos un equipo muy completo y cualquiera puede jugar, todos lo han estado haciendo bien y toda esa competencia es muy buena para mí para seguir enchufado", aclara.

Desde fuera el fútbol se mira de una manera muy diferente a como se hace en el campo. Al lateral zurdo le ha dado tiempo a ver cómo sus compañeros enlazaban una racha de tres victorias seguidas para luego regresar de nuevo a esta senda negativa en la que ahora están sumidos. En lo referente a las carencias que le está viendo al Pontevedra opina que es una cuestión de "dinámica, con esas derrotas a partir del 90. Pero el partido del pasado domingo ante el Navalcarnero creo que fue el más completo, por ocasiones y por lo que generó el equipo. Cuando cambie la dinámica espero que lleguen 3 o 4 partidos con victoria y nos iremos ya para arriba".

A pesar de esa "dinámica" en la que parece que nada termina de acabar saliendo como se entrena, el jugador ve "tranquilidad" en el vestuario, a un grupo trabajando "bien" y entrenando "normal". Sin necesidad de que nadie en el plantel se obsesione por un nuevo partido de errores en ataque, Jimmy hace suyas las palabras de su entrenador "de cada 10 partidos como el del otro día, solo pierdes uno".

Próxima salida

El lateral zurdo granate no estará en la lista de convocados para Guijuelo pero sí ha estado en las charlas y el trabajo del bloque para la salida de mañana. Acerca de su próximo rival Luisito les ha contado a los jugadores que tendrá en frente a "un equipo duro, que va a salir de ahí abajo y que lleva muchos años jugando en la Segunda B. Va a ser un campo muy difícil, sabemos que el que marque primero va a tener muchas posibilidades de ganar el partido", indica el compostelano.

El jugador aseguró ver ya a su entrenador "mejor de ánimo" después de una semana pasada en la que se le vio visiblemente compungido por la marcha del equipo. Para Jimmy ese cambió de ánimo paso por la mejora en la imagen que el Pontevedra ya ofreció en el último partido en casa ante el Navalcarnero a pesar del empate.

Uno de los factores relevantes para esta cita que mañana tiene el Pontevedra es el cambio a césped artificial. Por este motivo el equipo se ha ejercitado en Príncipe Felipe con mayor frecuencia en esta semana de trabajo con el fin de adaptarse mucho mejor al terreno. Aun así, Jimmy no ve mayores problemas en el cambio. "Nos puede afectar, pero espero que no. Si el equipo sale intenso, tal y como entrena, debería sacar el partido adelante. Hay que darlo todo y nada más", sentenció.