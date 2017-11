Primera visita del Pontevedra a un campo de hierba sintética

El Pontevedra tendrá que jugar este domingo (17 horas) el primer partido de la presente temporada en un campo de hierba artificial. Los granates deberán disputar hasta seis compromisos en un terreno de juego sintético, pero todavía no había tenido que hacerlo hasta esta décimo quinta jornada.

El equipo que entrena Luisito no es ajeno a este tipo de firme, ya que desde hace tiempo entrena en el campo de Príncipe Felipe y saben y tienen contacto frecuente con estos suelos,. Hasta este fin de semana no vivirán un partido de fútbol oficial en artificial, algo que sí han hecho en pretemporada.

Los equipos del grupo I de Segunda B que no tienen hierba natural en sus campos son seis: Guijuelo, Valladolid B, Adarve, Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes y Rápido de Bouzas. En la primera vuelta el Pontevedra solo deberá visitar a los de Salamanca y el mes que viene al Adarve. Contra Rápido de Bouzas, Navalcarnero, y Sanse ya se ha jugado en Pasarón y el Valladolid B será el próximo rival en acudir a Pasarón.

Los números de los de Luisito en artificial del curso pasado no son nada buenos. En cinco citas disputadas en el año del play off de ascenso, el Pontevedra no consiguió ganar en ninguna. Empató en la primera jornada de la competición, precisamente contra el Guijuelo (1-1), y también en Navarra contra la Mutilvera (0-0) y salió derrotado en los campos del Valladolid B, Izarra y en la última jornada de la competición doméstica en Mieres, ya con nada en juego, ante el Caudal.

De cara al domingo, el Guijuelo tiene un balance en su campo esta campaña de dos victorias, dos empates y tres derrotas en este primer cuarto de liga con más sombras que luces.