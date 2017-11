Repaso del Peixegalego a un Instituto Rosalía que apenas pudo plantar cara

Amnistía Internacional por un hogar digno | Activistas de Amnistía Internacional salieron ayer la calle en la ciudad para denunciar falta de medidas por parte de la Xunta y el Gobierno para proteger el derecho a la vivienda. El 11 de noviembre es el Día del Derecho a la Vivienda, en una jornada en la que Amnistía Internacional protestó en la plaza de la Peregrina en el marco de la campaña #NoSeVende. Denuncia que "se siguen produciendo desahucios" y que "las personas que sufren esta situación necesitan de protección". La portavoz de Amnistía Internacional Galicia, Margarita González, lamenta que "la crisis del derecho a la vivienda no terminó en España", de forma que "no solo no se adoptaron las medidas proteger más personas, sino que estas fueron llevadas a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano y no de un bien de inversión". Al respecto, esta entidad sostiene que desde 2008 se iniciaron más de 660.000 procesos de ejecución hipotecaria en España.