Todo bien menos el remate

Continúa la racha de infortunios en el Pontevedra. Cuando no es un gol en el descuento, son los errores en la portería contraria. Hoy en Pasarón los granates perdieron una gran posibilidad de sumar tres puntos en un encuentro bien jugado en defensa y en ataque que contó con el protagonismo del portero visitante, Isma Gil.

Los de Luisito arrancaron el partido de la mejor forma, adelantándose en el marcador con un tanto de Stevens en propia puerta al despejar mal un centro de Marcos Álvarez. Los lerezanos fueron ganando en confianza y buen juego a medida que pasaba el tiempo y las ocasiones se fueron sucediendo una tras otra sin mayor enemigo que Isma Gil para anularlas. Con la ventaja mínima que traía malos recuerdos de anteriores citas se llegó al descanso, un resultado sorprendente y que bien podría ser de dos o tres a cero tras los primero 45 minutos.

En la segunda mitad el encuentro no cambió mucho. Edu seguía siendo un mero espectador, sin penas trabajo bajo palos mientras el ataque pontevedrés siguía maldiciendo la gran tarde del meta local. La dosis de mala suerte de Pasarón, se materializó esta vez con gol desde el saque de esquina. Onéga tiró un centro cerrado que rozó en Berrocal y terminó colándose en la portería de Edu Sousa.

Nada más a partir de ahí que no fuera más de lo mismo. Recital del ex cancerbero del Fuenlabrada y poco o nada de los madrileños en el otro lado del campo.