Sin excusas para buscar la victoria ante Benidorm

Tras un largo parón de balonmano en Pontevedra entre compromisos internacionales y encuentros a domicilio, el Condes Albarei Teucro vuelve a casa para disputar un nuevo compromiso liguero con el que tratar de romper esa inercia de resultados negativos que ha enfriado un poco las buenas sensaciones del inicio de la competición.

Llega hasta el Municipal de los Deportes el BM Benidorm, un equipo con el que los teucristas se medirán hasta tres veces antes del final de año con motivo de la doble eliminatoria a ida y vuelta que tienen pendiente en el cruce de Copa del Rey. El encuentro se disputa a la hora habitual en el seno pontevedrés, hoy sábado a las 20.30 horas.

El entrenador azul, Quique Domínguez, dijo ayer en la rueda de prensa previa al choque que les llega una cita que "todo el mundo sabe que es importante, todas los son en esta categoría, más cuando juegas en casa. El equipo está con ganas de volver a ganar y nosotros sabemos qué rival que vamos a tener delante. Benidorm es un equipo con gente muy experimentada y con jugadores veteranos. Algunos tienen más años y otros menos, pero todos acumulan muchas horas de vuelo en Asobal y en otras ligas importantes. Va a ser un rival difícil con un entrenador también muy experimentado y conocedor de la categoría que es capaz de sacar mucho de sus plantillas".

A pesar del palo de la noticia que obliga a pasar por el quirófano al primera línea Óscar Silva y la ausencia también obligada de los pivotes Medina y Colasuonno, el técnico no quiere utilizar esto como excusa. "Las bajas nos limitan un poco, pero en ningún son una excusa ni una venda antes de la herida. El equipo va a dar la cara seguro, a partir de ahí habrá que hacer las cosas bien para que los puntos se queden en casa", indicó un Domínguez que quiso recordar que su oponente de hoy también llega con bajas que igualan un poco más las cosas.

Por el Teucro, jugadores tocados anterior mente como Moledo, Carlos García e Iván Fernández están disponibles para jugar. Samuel Pereiro entra en la lista de convocados procedente del filial, mientras que el también canterano Carlos Gerhard se cae por lesión.

En cuanto a la triple cita con los alicantinos, el técnico dijo que "si tuviera que elegir entre cuál de las dos competiciones quiero ganar, me quedo con la de mañana (por hoy). Cuando llegue la Copa seguro que diré lo contrario, pero mañana queremos ganar".

También habló del encuentro el veterano jugador Dani Hernández, quien destacó las ganas con las que todos afrontan la cita y se refirió también a la nueva pista azul instalada en el municipal y que hoy se estrena en partido oficial. "Según llegas hasta parece un campo más grande, hay que aclimatarse un poco, pero es una buena pista para jugar al balonmano y a los pocos minutos ya te haces con ella y no se nota mucha diferencia", indicó el jugador teucrista.

Mercado de fichajes

En lo referente a posibles nuevas altas que suplan las lesiones de los jugadores lesionados en el Condes Albarei, Quique Domínguez prefirió ayer mantener un mensaje prudente. "Ahora mismo no tenemos decidido nada, el equipo es el que es. Hasta que se sepa concretamente la duración de las lesiones (todavía resta por saber la de Guiseppe) no vamos a tomar ninguna decisión. En el caso de Óscar todavía lo estamos asimilando. No digo que no, pero tampoco tengo claro que vayamos a buscar algo, por lo menos de manera inmediata", indicó el entrenador en este aspecto.