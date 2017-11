El teucrista Óscar Silva deberá pasar por el quirófano

El primera línea vigués del Condes Albarei Teucro, Óscar Silva, no volverá a aparecer este año con la camiseta azul pontevedresa debido a la lesión en el hombro derecho que le mantiene ya parado desde hace algunas semanas.

Tras unas exploraciones más profundas los resultados de las pruebas realizadas no han sido buenos y el jugador deberá pasar por el quirófano para tratar su lesión y poder regresar después a las pistas sin dolor.

Su lesión, no obstante, no reviste una gravedad muy importante y el periodo estimado de baja se espera que sea inferior al de seis meses después de una operación que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana. En cualquier caso, el dato preciso de los plazos de recuperación no se podrá dar con exactitud hasta después de haber pasado por la cirugía.

Es la tercera lesión de larga duración que sufren los teucristas en los últimos años por problemas en el hombro. El primero en lesionarse fue el hoy central del Cangas Frigoríficos Morrazo, David Chapela, en el verano del curso pasado le tocó pasar por el quirófano al lateral José Rial y ahora es Silva el que hereda ese mal fario de los teucristas.

La noticia llega en el peor momento posible para los de Quique Domínguez. Con el pivote brasileño Johnny Medina aun en la recta final de la recuperación de su rotura de ligamento cruzado y el italiano Guiseppe Colasuonno también fuera de juego por un corte en la mano que le afectó a los ligamentos, esta tercera baja confirmada ayer hace que los de Pontevedra tengan que ir mirando ya de reojo un mercado de fichajes al que en un principio no se esperaba acudir, con el consiguiente gasto económico añadido que esto conlleva.