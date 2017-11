Lupe Murillo resucita a Luisito

"Estoy muerto". Con esta frase lapidaria Luisito resumía el motivo principal por el cual decidía poner su cargo como entrenador del Pontevedra a disposición del club. Las palabras cobraban un sentido muy especial viniendo de una persona que se dice a sí misma como luchadora. Entre el ya amplio diccionario de citas del teense es fácil rescatar ahora una que viene al caso: "a mí para matarme hay que pegarme un tiro y asegurarse luego de que estoy muerto". Pues bien, por un momento Luisito se cansó de luchar, se dejó ir y optó por un camino más fácil, abatido por el desgaste del que no sabe cómo solucionar un problema que le corroe.

La decisión de Luisito no estuvo tomada a la ligera, un entrenador es como un exprimidor que necesita sacar el máximo jugo posible de la red de naranjas que tiene por jugadores. Si una de esas naranjas no da el zumo suficiente, es un problema individual, pero cuando es la red entera la que no consigue llenar un vaso entonces el problema está en el exprimidor. De esta forma se ha sentido un Luisito que en las últimas semanas se está viendo fundido por la imposibilidad de sacar lo máximo de una plantilla que se sabe de calidad. Eso precipitó su paso a un lado, "muerto" de cansancio por la búsqueda de esa tecla que no acaba de encontrar.

Pero el técnico granate no contaba con que el Pontevedra tenía preparado un equipo de desfibriladores dispuestos a ser usados para resucitar a un entrenador que es también uno de los salvavidas del club. La presidenta Lupe Murillo, consejo de administración y plantilla dieron una descarga de confianza a su entrenador para que éste recupere las energías necesarias para seguir remando como el capitán de la nave que es. Él, aún convaleciente, aceptó con más resignación que ilusión por lo que se pudo ver en su actitud apesadumbrada del primer entrenamiento de la semana. Promete trabajo, dice, pero la ilusión y la alegría con la que otras veces se le veía entrenando es algo que todavía tiene que encontrar.

Este bajón de tensión ha puesto ahora a Luisito en una situación compleja y, en un momento delicado como este, la situación requiere de una reanimación rápida. Este Pontevedra aspira a ser algo más que un moribundo que lucha solo por su propia superviviencia, pretende mostrarse como un ejemplar sano y rebosante de energía que arrolle a sus rivales por intensidad y forma física. Con la plantilla a muerte con su entrenador y su autoridad nada cuestionada internamente, la recuperación anímica del técnico se presenta como fundamental para que el equipo pueda volver a creer. Porque si el capitán no cree en que el rumbo que lleva es el adecuado, ninguno de los tripulantes podrá hacerlo.

Siempre y cuando el muerto esté muy vivo, no se me ocurre nadie mejor para terminar la temporada en el Pontevedra que Luisito. El mercado de entrenadores actual no ofrece tampoco garantías suficientes como para que un técnico actualmente sin equipo revolucione al Pontevedra de la misma forma que ha hecho el de Teo a su llegada a la ciudad del Lérez hace ya más de tres años. Luisito tiene con él a la directiva, a los jugadores y a una afición (salvo contados casos en la grada de tribuna) con la que ha conectado como nunca nadie en los últimos años.

Las dudas son, no obstante, lícitas. Luis tiene crédito, pero cualquier aficionado tiene derecho a dudar de él a tenor de los resultados y de no estar siendo capaz de sacar todo el talento de una plantilla que ha tenido mucho peso en confeccionar. La propia presidenta no ha dudado en dirigir su radar hacia la plantilla en su mensaje de apoyo y respaldo al técnico del pasado lunes, pero no hay que olvidarse de que ese plantel, que tiene muchas papeletas de experimentar una revolución, fue confeccionado codo con codo por entrenador y director deportivo en base a sus criterios y a la coyuntura económica con un gasto superior al del curso pasado y unas exigencias por tanto también superiores.

Con la comunión que existe y el respaldo que se le ha dado, todo es favorable para que el entrenador culmine su resurrección y regrese el Luisito que todos conocemos para imprimir ese carácter a unos jugadores a los que parece contagiar tanto sus virtudes como sus defectos. A final de temporada, e independientemente de los resultados que se obtengan, ya habrá tiempo de evaluar si el desgaste de cuatro temporadas juntos es capaz de soportar otro año más de Luisito en el banquillo del Pontevedra.