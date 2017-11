Otro trágico final con graves consecuencias

Pocas un veces un partido que empezaba tan de cara para un equipo acaba siendo la tumba del entrenador que empieza ganando. En esta ocasión, así fue. Al terminar un partido que se puso muy favorable nada más empezar para los intereses pontevedreses, Luisito presentó la dimisión ante la presidenta y los jugadores asumiendo las culpas de la irregular marcha del equipo.

Y es cierto que sus pupilos no se merecieron ganar. Y puede que, incluso, se merecieran perder. Pero, por lo visto en el choque de ayer, quizás fue demasiado autocastigo para Luisito. El Pontevedra no hizo su mejor partido, pero tampoco fue una hecatombe. Le faltó ímpetu en la segunda parte pero en la primera, a poco que los jugadores hubieran tenido algo de puntería, el resultado final habría sido un poco diferente. Pero así es este deporte. El cuadro de la ciudad de Lérez no acertó a rematar a su oponente y las consecuencias las asumió el entrenador.

Desde luego, por lo visto al inicio, ni de lejos podría pensar nadie en El Prado que este fuera a ser el desenlace. Nada más empezar el encuentro, en apenas tres minutos, Marcos Álvarez hizo de las suyas por la banda derecha y sirvió a Berrocal en bandeja el 0-1. La mayoría de los espectadores no se habían sentado aún y ya veían cómo los suyos iban por detrás en el marcador.

No es que fuera injusto, porque la sensación de peligro era mayor cuando el esférico era manejado por los visitante, pero es cierto que el Talavera había salido voluntarioso y con ganas de ganar. Así las cosas, en un cuarto de hora, había acumulado tres disparos. No muy peligrosos, pero eran tres ocasiones que contabilizar.

El balón era mayoritariamente local pero cuando la cogía el Pontevedra, inquietaba de verdad. Sobre todo en las jugadas a balón parado, los aficionados talaveranos sufrían lo indecible porque los visitantes se las llevaban todas. Y ahí Berrocal era el más peligroso. El punta cordobés no hizo doblete por muy poco en un córner que remató al primer palo. Antes, Adrián León, ayer mediocentro, pudo poner el 0-2. También de cabeza. También tras un córner desde el otro perfil, el derecho.

Las ocasiones con más veneno eran visitantes, pero los blanquiazules al menos tenían ánimo de empatar. Jesús Jiménez y Espinar eran los adalides del intento de empate. Pero el Pontevedra resistió bien, pese a varios desajustes en el sector derecho de la defensa foránea.

Bipolar

Sin embargo, todo cambió en la segunda parte. Ese saber estar y esa peligrosidad visitante del inicio dejó paso a un Talavera avasallador y guerrero. Buena parte de la culpa fue de Rubén Rivera, que salió de refresco por parte talaverana y que revolucionó el encuentro. De hecho, en los primeros 15 minutos de la segunda parte, Rivera se hinchó a liarla por la derecha mientras Jesús Jiménez convertía a Edu en internacional. El delantero remataba todo lo que pasaba por el área y el cancerbero se hinchaba a desquiciarle con sus paradas. No había manera.

Al menos hasta que uno de esos centros del extremo golpeó en el brazo de Goldar dentro del área. Penalti claro y ocasión de oro para Espinar. No perdonó el delantero local. La justicia existía. Pese al empate, el Talavera lo siguió intentando. No le valía la igualada ante un Pontevedra al que se le fundieron los plomos otra vez en la segunda mitad.

El equipo de Fran Alcoy insistía, pero Edu se empeñaba en negarle la justicia. Un partido más, el meta tudense sostenía a su equipo. Y ya van muchos. Poco a poco, los de Luisito salieron de su campo y, aunque fuera de manera muy aislada, empezaron a acercarse a la meta rival. Ahí, la participación de los jugadores de refresco fue primordial. Fueron Álex González y Etxaniz los que crearon las oportunidades de gol, si bien tampoco es que fueran ocasiones muy peligrosas tampoco. Pero la pelota, al menos, estaba lejos de su portería.

Aún así, el Talavera no se dio por vencido. Y en una combinación que fue de la banda derecha a la izquierda y de ahí de nuevo a la derecha, los talaveranos, por mediación de un insistente Jesús Jiménez, hicieron justicia y pusieron el segundo tanto en su casillero tras desarbolar a la encerradísima defensa visitante.

Era el minuto 89. Al Pontevedra se le escapaban, por tercera vez en una semana, puntos en los minutos finales. Demasiada casualidad. Demasiado lastre para un equipo que ya vuelve a mirar hacia abajo y al que se le acumulan las incertidumbres.