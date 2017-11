"Estoy muy enfadado, salimos fatal a la pista"

Javier Fernández, Jabato, no ocultó al término del encuentro su frustración por no haber podido conseguir nada de un choque en el que tenían depositadas muchas esperanzas: "Estoy muy enfadado por cómo hemos salido al partido. Es cierto que luego tiramos un poco de coraje. Pero si concedemos tanto en la primera parte, no estamos bien en ningún lado y los jugadores importantes no dan el nivel... es muy difícil".

El técnico del Cisne explicó que cuando el equipo fue capaz de empatar, tenían que seguir haciendo un partido "excepcional". Y no pudo ser así, porque su equipo volvió a cometer muchas imprecisiones: "Es cierto que hicimos lo más difícil, que es empatar. Pero luego tienes que jugar al límite. No puedes perder ni un balón ni fallar".

Jabato añadió: "Tenemos gente joven y en momentos clave no hemos tenido acierto. Eso nos ha lastrado, porque estábamos defendiendo bien. Luego tenemos que ir a no tener ningún fallo y para nosotros eso es muy dificil. Asumimos que vamos a errar, pero dentro de lo normal. No se puede hacer una primera tan desastrosa".

El técnico también mostró su preocupación por la dinámica, ya que su equipo lleva "unos partidos en los que sale muy frío del vestuario". "Lo he avisado, pero ha vuelto a pasar. Tenemos que aprender que en casa, nadie concede nada", finalizó.