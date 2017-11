"Dimito, luché por sacar esto adelante, pero estoy muerto"

El Pontevedra cayó en Talavera, pero esa no fue la principal noticia en la mañana. Porque Luisito tenía reservada la bomba al término del encuentro. El técnico teense salió a rueda de prensa para anunciar que presentaba su dimisión como entrenador del primer equipo."Lo primero que quiero decir es que acabo de presentar la dimisión como entrenador del Pontevedra. Se lo acabo de comunicar a los jugadores, a la presidenta y al director deportivo", expresó.

"Lo único que quiero es quitarle la culpa a la presidenta y al director deportivo. Lupe me dio todo lo que estaba en sus manos. Feáns es el que menos culpa tiene. El único culpable de que estemos ahí abajo soy yo", señaló el Luisito.

El preparador continuó asegurando que "hay cosas que no son de un entrenador". "Yo me entrego en cuerpo y alma, pero esto tiene que cambiar mucho. Estoy muerto por tratar de sacar esta situación para arriba, pero cuando no eres capaz lo único que me queda es pedir perdón, porque yo hoy pensé que íbamos a ganar", añadió.

Luisito destacó que él no quiere "ser un estorbo para el Pontevedra". "Sé lo que llevo luchando aquí y ahora mismo estoy muerto", añadió. Asimismo, destacó que la decisión "no es fruto de un calentón". "A pesar de que soy un hombre temperamental, soy más frío de lo que la gente piensa", finalizó.

Sin más explicaciones

La expedición del Pontevedra llegó de Talavera de la Reina en torno a las 00:15 horas de ayer. Luisito fue el primero en bajarse del autobús, pero no quiso hacer declaraciones a la prensa. El técnico, con gesto contrariado, entró en el garaje para recoger su coche y afrontar el regreso a Teo.

Tras mantener el diálogo durante el viaje con la presidenta ayer, presumiblemente las conversaciones entre el club y el preparador continuarán a lo largo del día de hoy.

Luisito cumplió el pasado 21 de octubre tres años naturales como técnico del Pontevedra Club de Fútbol. El preparador teense llegó a la entidad granate para sustituir a Manu Fernández cuando esta se encontraba en Tercera División y ese mismo curso logró el ascenso a Segunda B después de un play off agónico.

Ya en la categoría de bronce, firmó un meritorio noveno puesto y un cuarto el curso pasado que dio al equipo la opción de competir por ascender a Segunda. Actualmente, el Pontevedra marcha 13º a dos puntos del descenso.