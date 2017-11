Déjà Vu en Talavera

Volvió a caer el Pontevedra. Y lo hizo de la peor forma posible: con un nuevo gol en los instantes finales. A pesar de comenzar ganando en el minuto 3 con un tanto de Berrocal tras una gran jugada de Marcos Álvarez, Jesús Jiménez anotó el 2-1 en a falta de 60 segundos para el final tiempo reglamentario y los de Luisito perdieron el punto que tenían amarrado.

El equipo lerezano completó una muy mala segunda parte. Tras adelantarse y jugar una primera mitad aceptable, con varias ocasiones, el bloque pontevedrés se cayó tras el descanso. Rubén Rivera entró en el descanso y comenzó a generar una vía de agua por el costazo izquierdo del Pontevedra. El equipo local comenzó a acumular oportunidades y poco antes de la hora de juego, Goldar cometió penalti por manos. Espinar anotó desde los once metros para igualar la contienda.

A partir de ahí el bloque manchego se volcó ante un Pontevedra que no reaccionó con los cambios. Edu se convirtió, una vez más, en el héroe del equipo. Pero no pudo salvar a lo suyos en la última jugada y el equipo de Pasarón se fue de vacío de El Prado.