Efectividad granate pese a las lesiones

Ni Celta B, ni Fuenlabrada, ni Ponferradina, ni Castilla, ni Toledo. El Deportivo B que entrena en estos momentos Rubén Coméndez, de forma interina mientras nadie en A Coruña le diga lo contrario, ha sido el mejor equipo que ha tenido en frente el Pontevedra en este primer cuarto de liga.

Su juego valiente y rápido volvió loca a la mermada defensa granate y anuló totalmente a un equipo que no podía o no sabía cómo salir al ataque en una segunda parte de mucho sufrimiento. Pero el Deportivo B se encontró con un componente con el que no contaba en los hombres de Luisito; su efectividad. Los granates llegaron poco, muy poco, pero sacaron el máximo juego posible de sus escasos acercamientos por el área. Un penalti, un gol en jugada combinativa y un disparo lejano de Etxaniz que se envenenó tras golpear en un defensa fue todo el trabajo serio que tuvo Francis.

Este acierto de cara a puerta que tantas veces ha faltado en esta y en anteriores temporadas fue fundamental en un partido que, viendo los méritos puestos en escena por el rival, lo normal hubiese sido perder. El Pontevedra está ganando esta campaña en saber sufrir, en aguantar acosos constantes de sus oponentes y estar serios en defensa después de los muchos errores y despistes defensivos que han costado derrotas en las primeras jornadas. Todavía sigue habiendo fallos que Luisito tiene que pulir, pero es una realidad que el bloque pontevedrés ha subido un peldaño en la intensidad y el nivel defensivo.

La otra clave del partido del pasado miércoles estuvo en lo que no estaba en el campo. La enfermería granate está que echa humo en este complicado inicio de liga y va a empezar a ser noticia la ocasión en la que Luisito pueda escoger entre todos sus hombres para hacer una convocatoria. La defensa es la que más sufrió en esta larga semana de tres jornadas y la gran versatilidad que hoy existe en la plantilla es lo que ha dado la oportunidad de salvar los muebles al equipo con una defensa de circunstancias que muy probablemente no se vuelva a ver en este año.

La lista de jugadores con molestias o lesionados es interminable. Actualmente están lejos de estar al cien por cien de forma jugadores como: Goldar, Adrián León, David Castro, Miguel Ángel Muñoz, Jimmy y Álex González. A estos seis futbolistas se han unido en estas 12 primeras jornadas otros como Álex Fernández, Marcos Álvarez, David Añón o Jorge Hernández. Es decir, Luisito ha tenido hasta a diez jugadores lesionados en los tres primeros meses de competición. Eso sin contar con la accidentada pretemporada.