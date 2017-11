"El Fabril nos metió muy atrás"

Luisito no quiso poner paños calientes en rueda de prensa tras el empate de su equipo cuando ya tenía el partido prácticamente en el bolsillo. Para el técnico teense, "el Fabril mereció puntuar porque metió muy atrás al Pontevedra durante toda la segunda mitad con un gran juego".

"Esta vez fue el rival el que nos impedía salir de nuestro campo. A día de hoy, el Deportivo B es el mejor equipo de la categoría", reconoció. Sin embargo, Luisito también destacó que su equipo se encontró con un escenario de partido "en el que se le podía hacer daño al rival" por el enorme espacio que dejaba a sus espaldas.

Para el preparador local, el gran problema del Pontevedra en la segunda mitad fue que el equipo "no aseguró bien un pase", lo que le impidió trenzar jugadas de peligro. En este sentido, Luisito también informó de que "había jugadores con muchos problemas físicos", lo que no ayudó a que su equipo estuviese fresco para "salir a la contra".

José Luis Míguez admitió que el Fabril "merece irse de Pasarón puntuando" porque Edu, "que para eso está, hizo las paradas del partido". "Yo podría llegar y decir que perdimos la victoria, pero debo ser honesto. No quiero engañar a nadie. Me voy con la sensación de haber perdido dos puntos porque ya teníamos el partido en la mano, pero el Fabril hizo una gran segunda parte", expresó.

Sobre el gol en el añadido, segundo que encaja el equipo en los dos últimos partidos, Luisito expuso que se encuentran en una dinámica que les está "penalizando una barbaridad". "Hay que saber jugar esos minutos. Debemos tener un nivel de concentración altísimo porque sino, pasa lo que pasa. Los partidos no se acaban hasta que el árbitro pita", expresó antes de destacar que el gol de Pinchi en el minuto 92 llega "por un grave error del Pontevedra". "Es un despiste en un centro raso con muchos hombres en el área defendiendo. No puede ser que remate así", añadió.

"Buena primera parte"

Sin embargo, el técnico de la escuadra locataria quiso destacar el "enorme esfuerzo" de sus jugadores a los que "no se les puede reprochar nada". De hecho, aseguró que en la primera parte el Pontevedra "ofreció una muy buena imagen". "Fue un partido competido, de igual a igual. Estuvimos bien en cuanto a juego y generamos ocasiones", dijo.

De este modo, Luisito explicó que el equipo se encuentra en una situación complicada después de perder en tan solo tres días, tres puntos prácticamente en las dos últimas jugadas de los partidos disputados: "Ahora solo nos queda remar, juntar el hombro y apretar los dientes. No conozco otra forma de trabajar. Mañana mismo (por hoy) tenemos que corregir los errores que cometimos y seguir avanzando".

Sobre los tres choques en una semana, que se han conjugado con una plaga de lesiones y demás problemas físicos, el técnico de Teo reconoció que no llegarán al choque de Talavera, que se celebrará el próximo domingo, en la mejor situación. "Pero no quiero hablar de eso. Sería muy fácil ponerlo como excusa. Estoy teniendo que dosificar al equipo porque hay gente muy tocada", analizó para referirse a los problemas de Adrián León, Miguel Ángel Muñoz, David Castro, David Añón o Álex González.

Asimismo, Luisito se refirió al final de la rueda de prensa al choque de Ponferrada, del que recordó que el Pontevedra "tuvo las ocasiones más claras" y el empate se fue en un error "propio", aunque "nadie dijo que el gol de Pallarés era falta". "Es difícil anular un gol así, pero era ilegal", resumió para finalizar.