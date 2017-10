Ese maldito último minuto

La suerte no está del lado del Pontevedra esta temporada. Ese componente tan necesario en el fútbol y que complementa al trabajo, es siempre necesario para terminar una liga con el menor número de lesionados posible o para sumar puntos (o al menos no perderlos) en el tramo final de los partidos.

Este año a los granates no les está favoreciendo ni en un sentido ni en el otro y el domingo en Ponferrada volvieron a encajar en el tiempo de descuento un tanto que les ha hecho perder un empate. Antes ya ocurrió lo mismo en casa en el partido ante el Toledo (3-3).

Defensa

A pesar del error que le costó la derrota al Pontevedra en el minuto 95, la defensa granate rindió a buen nivel en un partido muy complicado y de mucho trabajo por el acoso berciano. La pareja de centrales formada por Goldar y Adrián León está plenamente consolidada y el equipo se supo recomponer a las bajas en los laterales. Bruno defendió dignamente el perfil zurdo ante la ausencia de David Castro y Goldar hizo lo propio en la segunda mitad cuando Miguel Ángel tuvo que ser sustituido por los mareos. Defensivamente el equipo no notó las bajas en los flancos, aunque perdió presencia en ataque.

Mal visitante

Los años pasan, pero las piedras en el camino granate siguen siendo las mismas. El equipo no termina de encontrar la tecla para sumar victorias lejos de casa, da igual que el rival sea de la zona baja o alta. Tras la solvencia con la que el Pontevedra logró la victoria en A Malata la situación parecía más favorable en este curso, pero las derrotas siguientes en Majadahonda y ahora en Ponferrada vuelven a enseñar de nuevo el mismo camino. El Pontevedra es el tercer peor visitante de la liga con una victoria y cinco derrotas y lejos de casa tan solo ha sido capaz de ver puerta en tres ocasiones (dos en la victoria de A Malata).

Kevin Presa

Su expulsión en El Toralín de los últimos minutos pone en un serio aprieto al equipo. Es una pieza fundamental en el centro del campo que ha jugado todos los minutos de liga en las primeras once jornadas. A falta de que se reúna el comité de competición, el canterano se perderá un partido por sanción.

Sin gol

Con once partidos de liga disputados, doce con la Copa del Rey, el bagaje de los jugadores llamados a llevar el peso del equipo en cuanto a gol es muy pobre. Los nueves referencia del equipo no está teniendo suerte de cara a puerta y gente con experiencia contrastada como Etxaniz o Berrocal tan solo llevan un gol a estas alturas de liga. El ex del Hércules parece haberle ganado ahora la partida al ariete vasco en el once titular, pero su suerte sigue siendo la misma que la de su compañero. Ante esta falta de efectividad, el joven sevillano Iván Martín espera su oportunidad para disfrutar también de una titularidad con la que poder lucirse con la elástica granate y ganarse unos minutos que de momento tiene contados

Todos activos

En este carrusel que está siendo este primer cuarto de liga, Luisito mantiene a sus hombres activados con una política de entradas y salidas en el once bastante inusual. Así, el salto desde el once titular a directamente la grada, sin banquillo intermedio, ha sido algo que hemos visto ya hasta cuatro veces en once jornadas. Gente como Álex Fernández, Mongil o Bruno pasaron de titulares a no convocados y el último en sumarse a esta lista para el encuentro de Ponferrada ha sido Mouriño. Por otro lado, un jugador que parecía relegado a la segunda unidad en este comienzo como Carlos Ramos ayer fue titular y dispuso de los 90 minutos en El Toralín. Luisito siempre ha defendido que para él no hay indiscutibles y que juegan los que mejor estén durante la semana. Esta política de alineaciones en la que solo se ha repetido alineación una vez en toda la campaña hace que todo el equipo esté enchufado y pendiente de una oportunidad.