Luisito: "Meterse atrás toda la segunda parte es algo que no puede ser"

Luisito salió a la sala de prensa visiblemente molesto por la oportunidad de puntuar que se le escapó por segundos. "Espero que el cabreo se me pase lo antes posible. Tenía claro que el sistema de la Ponferradina hacía al equipo muy largo y quería jugarle con cambios de orientación, donde hacemos daño", indicó.

Del tanto encajado en la última oportunidad del encuentro Luisito no se mordió la lengua y opinó que "el gol es culpa nuestra. Hemos tenido una falta en el centro del campo justo antes y la hemos botado muy rápido. En la siguiente jugada es cuando llega el gol. No hemos venido a defender a El Toralín y nos hemos encontrado a una Ponferradina que a pesar de haber jugado entre semana en Copa lo ha hecho con mucha intensidad. La derrota es justa".

Al técnico de Teo no le gustó la actitud de su equipo en los segundos 45 minutos. "Cuanto tú pierdes tantas veces fuera de casa, algo haces mal. Y el primer responsable es el entrenador. Que nos metamos atrás en los últimos diez minutos aún tiene un pase, pero hacerlo toda la segunda parte es algo que no puede ser. Nosotros no podemos cometer un fallo que no comete ni un cadete. Estoy enfadado porque teníamos un punto en el bolsillo. Hemos sufrido a balón parado, pero solo concedimos una ocasión de gol".

El entrenador granate explicó el motivo de los cambios. En primer lugar quiso hablar de la extraña sustitución de su lateral derecho al descanso. "Miguel Ángel va ahora al hospital. Me dijo que se mareaba. Ese cambio tuve que hacerlo por las circunstancias." Los demás cambios se debieron a criterios técnicos, "metí a Álex González por su verticalidad. Tuvimos tres ocasiones claras y las fallamos todas", manifestó.

Pese a todo, Luisito si vio pequeños brotes verdes en la derrota de ayer en comparación a la imagen que su equipo dejó hace una semana en casa contra el Coruxo. "El equipo estuvo mucho mejor que el otro día. Le han llegado a pitar a la Ponferradina en su casa", señaló. Sin tiempo para digerir la derrota, el Pontevedra tiene que pensar ya en el duelo de pasado mañana en casa ante el Fabril.