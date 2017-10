Con la banda izquierda en cuadro para Ponferrada

En una semana muy intensa de entrenamientos en la que el Pontevedra necesita estar a tope de energías para afrontar con garantías tres exigentes partidos en una semana ante Ponferradina, Fabril y Talavera, Luisito se ha encontrado con un inoportuno problema por la banda izquierda.

Las molestias físicas comienzan a aparecer a medida que pasan las semanas de competición y la mala suerte con la que el Pontevedra se topó en pretemporada en forma de lesiones parece no haberse despedido aún y provoca más quebraderos de cabeza al técnico de Teo. Esta vez la preocupación está focalizada en una zona específica del campo y los tres jugadores que pueden ocupar la banda izquierda han estado entrenando a menor ritmo esta semana.

A la ya conocida baja del operado Jimmy se unen las molestias de su relevo en el lateral zurdo David Castro y el esquince de rodilla de Álex González, que no le ha permitido entrenar con normalidad. Estos contratiempos dejan a Bruno como alternativa al puesto en el caso de que ninguno de los tocados llegue para Ponferrada. Arriesgar podría entrañar más dificultades si cabe para el equipo debido a la alta densidad de partidos que tiene el club de Pasarón en los próximos días.

David Goldar

El partido de mañana en el Toralín tendrá un componente especial para dos de los futbolistas de la plantilla pontevedresa. El delantero Berrocal militó en la Ponferradina en sus tres últimos años en Segunda y el defensor David Goldar fue parte del equipo berciano el curso pasado.

A pesar de que el central no tuvo todos los minutos que le hubieran gustado en el club blanquiazul hace un año, el jugador no se toma este encuentro como una manera de reivindicarse ante su vieja afición. "No creo que tenga tampoco que reivindicar nada ni demostrar nada a nadie. Las personas que me firmaron ya saben de mi potencial y a pesar de que allí salió un año malo con tres entrenadores, muchos cambios y poca estabilidad creo que no tengo que decirle nada a nadie. Yo soy el jugador que soy y estoy muy feliz de estar en el Pontevedra" dijo Goldar.

El hecho de que su próximo rival fuese capaz de vencer el pasado miércoles a un oponente de Primera División como el Villarreal en la eliminatoria de Copa del Rey no intimida a Goldar. "Al final no sabes si estos partidos de Copa son buenos para su confianza o malo para lo físico. Más que buscar en el partido del Villarreal las debilidades del rival, creo que debemos fijarnos más en lo que han hecho en la liga. Son un rival muy difícil que tiene un potencial muy fuerte. Si queremos sacar un buen resultado y llevarnos la victoria que vamos a buscar, tenemos que estar muy concentrados", apunta.

El jugador de Portas volverá a jugar en el Toralín con la aparatosa máscara que debe usar tras romperse la nariz en el partido ante el Castilla. "Evidentemente no se juega igual que sin ella, pero por protección todavía debo llevarla unas semanas más porque la nariz están aún bastante inflamada".