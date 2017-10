Un contrincante trampa con dos caras

La Ponferradina es un equipo diseñado única y exclusivamente para pelear por el ascenso a Segunda División. Precisamente por ese motivo no sorprende que sea capaz de superar las tres eliminatorias de Copa del Rey ante equipos de Segunda B que hay que jugar para plantarse en la ronda en la que seis afortunados de la división de bronce se miden contra los equipos de Primera División que disputan competición europea. Ya sorprende un poco más, aunque por plantilla tienen capacidad de hacerlo si su rival no está al nivel que se le presupone, que en ese cruce con un Primera sean capaces de vencer en el encuentro de ida en casa como fue el caso el pasado miércoles ante el Villareal (1-0).

Con estos números y trayectoria en la competición del KO y viendo uno a uno a los componentes de los que disponen en el plantel es muy fácil pensar que el Pontevedra se va a enfrentar el domingo a un conjunto cómodamente instalado en la zona noble de la clasificación. Pero nada más lejos de la verdad. Los de Luisito pueden estar delante del Doctor Jekyll o Mr. Hyde.

Imprevisible como pocos, el conjunto berciano ha sido capaz en este inicio de temporada de lo mejor y de lo peor. Tanto es así que, a pesar de su ilusionante trayectoria copera, su puesto en la clasificación es el penúltimo con solo una victoria y tres empates que han colocado al técnico Carlos Terrazas en serios aprietos. Fue precisamente la cercanía del choque ante el Villareal tras perder la pasada semana en Guijuelo, lo que le concedió un poco más de crédito. Ahora el sorprendente triunfo ante el "submarino amarillo" le garantiza también su estancia en el banco del Toralín contra un Pontevedra que bien podría ser su verdugo en el caso de regresar a tierras lerezanas con los tres puntos en el zurrón.

El bloque blanquiazul disputará el encuentro contra el Pontevedra luego de cuatro derrotas consecutivas y sin haber sido capaces de convencer a su afición lo más mínimo en este curso. Únicamente la contundente victoria (4-0) de la cuarta jornada ante el Rayo Majadahonda, último rival que ganó al Pontevedra, permitió a su afición respirar y ver algo de luz en todas las tinieblas que cubren su errático comienzo de temporada.

Al Pontevedra no se le da tampoco especialmente bien este tipo de rivales que llegan en situaciones críticas. Un buen ejemplo se dio ya la temporada pasada en Burgos. Los granates fueron a jugar a El Plantío contra un oponente que llevaba un punto de 21 posibles, y en el campo burgalés no fueron capaces de pasar del empate sin goles. También el curso pasado tropezaron en un mal partido en As Somozas ante un rival que había consumado su descenso a Tercera en la semana anterior.

Los de aquel Burgos y esta Ponferradina no son casos muy diferentes. En ambos casos se optó por elegir para el banquillo a un entrenador que llegaba con el caché de haber entrenador en Segunda y, con un presupuesto alto, se firmaron jugadores de contrastada experiencia para nutrir a un bloque ya de por sí fuerte con el que pelear por las cotas más altas.

Nueve incorporaciones

La Ponferradina que este domingo tendrá en frente el Pontevedra ha firmado a nueve futbolistas este verano. Jugadores como Iago Díaz (Almería), Isi (Murcia), Fernando Román (Alcorcón) o Néstor Salinas (Mallorca) llegaron para mejorar a un bloque que ya tenía a varias piezas de notable nivel y experiencia, algunos en categoría superior, como Ríos Reina, Andy, Cidoncha, Pallarés o el ex delantero granate y buque insignia de los bercianos en los años de gloria en Segunda; Yuri.

Precisamente el veterano atacante brasileño es, con el defensor Jon García, el máximo goleador del equipo en lo que se lleva disputado de liga con dos tantos (ambos anotados en la única victoria de su equipo de esta temporada ante el Majadahonda). Es precisamente su escaso bagaje goleador lo que está penalizando a esta Ponferradina ya que con 8 goles (la mitad anotados en un mismo partido) resulta muy difícil encontrarse más arriba en la clasificación. Sus números en defensa no son, no obstante, malos a pesar de la posición que ocupan ya que ha recibido menos tantos (12) que el Pontevedra (14) en este primer cuarto de liga.