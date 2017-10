Javier Fernández "Jabato": "Siempre tuve los pies en el suelo y sabía que las derrotas iban a llegar"

El Cisne trabaja en esta semana de parón liguero en volver a obtener los resultados que durante las tres primeras semanas de competición le permitieron transitar las primeras posiciones de la tabla. Con el equipo ya mucho más rodado y las incorporaciones empezando a estar plenamente adaptadas al nuevo estilo de juego, los cisneístas tienen por delante tres partidos ante Lanzarote, Torrelavega y Palma del Río para romper la tendencia negativa que les ha acompañado este mes.

Con seis jornadas disputadas (tres victorias y tres derrotas) y prácticamente los mismos goles a favor que en contra, el Cisne trabaja en esta semana libre para coger un óptimo nivel físico que les permita regresar a la senda de las victorias.

-¿Qué había antes en las tres primeras jornadas que está faltando ahora para que se resistan los últimos resultados?

- Yo siempre tuve los pies en el suelo y sabía y repetía que las derrotas iban a acabar llegando. Parecía que todo pintaba muy bien después de ese tres de tres victorias pero había que ser conscientes de que los malos resultados iban a llegar. La categoría está muy igualada y para ganar los partidos hay que sudar mucho, nos tocó vivir la otra cara de la moneda. Aun llevando tres partidos seguidos perdiendo, yo estoy contento igual. Está claro que no me gusta perder pero en líneas generales se ha competido bien. Lo que más me ha disgustado fue no haber podido hacerlo tanto en Ciudad Real.

- Ciudad Real o Antequera eran pistas en las que a priori se podían quedar puntos. ¿Fue especialmente dolorosa la derrota ante el Barça B por como se produjo?

- El de Barcelona en casa creo que lo dejamos escapar nosotros, nos condenaron nuestros propios errores. Creo que si hubiéramos estado un poquito más acertados nos hubiéramos llevado los puntos. Hubo muchísimas pérdidas de balón y eso nos condenó a perder. En los años que yo llevo jugando a ese balonmano rápido y de muchos ataques, es el primer partido que perdemos de esa manera jugando a nuestra filosofía. Es un partido que esperemos que sólo se dé uno de entre muchos.

- ¿Qué plan de trabajo es el que van a seguir en esta semana de parón liguero?

- Vamos a subir la carga para poder llegar de la mejor manera posible al final de la primera parte de la temporada hasta navidad. Hemos quitado una sesión, pero sí hemos aumentando el volumen en las otras tres y de las dos de gimnasio. Dentro de los aspectos técnicos y tácticos el equipo está ya mucho más rodado, en estos días toca más el tema de preparación física.

- En ese aspecto técnico ¿en qué punto se encuentra la adaptación de los recién llegados a su estilo de juego?

- Yo estoy satisfecho de cómo están respondiendo. Está claro que cada uno avanza a su ritmo dependiendo del puesto en el que jueguen. Ramos, al ser pivote, lo tiene menos complicado que quizá Dani Tolmos al ser primera línea porque él tiene que entender un poco mejor la filosofía de ataque. Ramos está un poco más para finalizar y Dani para crear y también finalizar. Pero bueno, dentro de las jornadas que van no veo nada alarmante que me haga pensar que alguno de los recién llegados no vaya a poder adaptarse. Cada día van a mejor y esperamos que de cara al futuro nos puedan dar ese puntito para ser más competitivos.

- A los entrenadores no les gusta mucho personalizar pero en este tramo de liga está siendo muy importante Álex Chan, un jugador que el año pasado no estaba teniendo tantos minutos como ahora.

- A mí no me sorprende mucho el rendimiento de Álex. La temporada pasada estaba Guille Rial y compartían minutos los dos, unas veces jugaba más uno y otras el otro. Pero este año lo que ocurre es que su compañero de posición, Alberto Casares, ha salido de una lesión importante y aun necesita coger ritmo. Por eso quizás está jugando más Álex ahora. En cualquier caso estoy muy contento con los dos centrales que tengo y pienso que los dos se pueden complementar perfectamente. Además tenemos que tener en cuenta que Chan se va a ir de Erasmus a partir de enero y en ese momento seguro que Alberto va a responder.

- ¿Van a acudir al mercado cuando falta ese complemento para Casares?

- Con lo que tenemos, vamos a continuar. Tenemos además la posibilidad del juvenil Álvaro Preciado, que es un joven de muchísimo talento y con mucho que dar a este club. Como se dice, no hay mal que por bien no venga. Chan es un jugador mucho más hecho y que ya conoce la categoría pero Álvaro podrá aprovechar la oportunidad para seguir creciendo.