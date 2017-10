Los cadetes entran en escena en Sanxanxo

Desde las 9 horas de la mañana de ayer se disputan los partidos de segunda ronda de individuales y dobles del 10º Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo – Fuente Liviana en las instalaciones del Círculo Cultural Deportivo. Después de una semana complicada por la lluvia como fue la pasada semana, ahora reluce el sol en Sanxenxo y los partidos se están jugando en las cinco pistas al aire libre que tiene el club lilaino.

En la jornada de ayer buenas noticias para el tenis gallego, en la modalidad femenina lograron el pase a segunda ronda la jugadora de Sanxenxo Sara Martínez que con tan solo 13 año (está jugando la categoría sub&16) se impuso en su primer partido internacional cadete a la portuguesa María Reis por un resultado de 64 62, en el primer set los nervios no le permitieron a la jugadora local despegarse en el marcador hasta el cuatro iguales, el segundo set ya fue mucho más claro. Sara ha realizado una gran temporada este año, recordamos que fue sub campeona gallega infantil y campeona cadete del Master Regional de Tenis celebrado hace aproximadamente un mes y medio. También pasaron a segunda ronda la viguesa Carla del Barrio que ganó a la cuarta cabeza de serie Ariadna Briones 76(1) 61 y la coruñesa Uxía Martínez que ganó 64 61 a la irlandesa Kate Huizenga. No corrieron la misma suerte María Otero y Bea Trelles que perdieron sus partidos de primera ronda.

En la modalidad masculina lograron el pase a segunda ronda los gallegos David Cao que ganó al portugués y séptimo pre clasificado Miguel Lopes 61 63. Ayer también jugó el campeón gallego cadete Antón de la Puente que no tuvo suerte y perdió por un doble 76 ante el portugués y quinto pre clasificado Tiago Torres.