Ángel Iglesias "Después de Huesca queríamos jugar cuanto antes"

Sin tiempo para digerir la victoria copera, el Teucro necesita ya recomponer el tipo a marchas forzadas para volver a pelear por los dos puntos en un nuevo compromiso liguero que les medirá el próximo domingo por la mañana ante un Puente Genil que el pasado miércoles también ganó su eliminatoria de copa.

El extremo Ángel Iglesias está disfrutando esta temporada de su segunda etapa en la liga Asobal. Tras el pequeño paso atrás que significó para él jugar en Plata luego de su etapa en Cangas, la madurez conseguida en la segunda categoría española le está sirviendo para afrontar esta nueva etapa en la élite con mayores garantías.

- ¿Con qué sensaciones regresan desde Alicante después de pasar la eliminatoria de Copa?

- En Huesca no terminamos con muy buenas sensaciones porque nos vimos muy fáciles de defender a pesar de que tenemos un estilo de juego que suele ser complicado de parar. Después de un partido malo lo que quieres es jugar cuanto antes y tuvimos esa suerte de jugar entre semana para quitarnos ese mal sabor de boca. Llegó el partido ante Agustinos y jugamos bastante bien, hicimos muchas rotaciones para que no hubiese problemas y las sensaciones fueron buenas.

- ¿Os habéis marcado algún tipo de objetivo en copa?

- No, solo queremos llegar lo más lejos posible. Es una competición que nos hace mucha ilusión y a partir de ahora ya es a partido de ida y vuelta y ya todo será mucho más fácil para el club más grande, porque en 120 minutos quedan menos opciones para las sorpresas.

- Semana dura para ustedes, dos partidos y muchos kilómetros. Pero también a Puente Genil le ha tocado moverse.

- Nosotros hemos hecho muchísimos kilómetros en cuatro días. Hemos ido a Huesca y a Alicante y no hay que olvidar que son viajes en autobús y que también eso nos desgasta, ahora tenemos que descansar un poco y desde ya entrenar lo que tenga preparado el míster para sorprender a Puente Genil.

- ¿El cambio de horario os pueden pasar factura?

- El cuerpo está adaptado a el sábado a las 20.30 horas estar mentalizado y listo para jugar. El deporte es cuestión de costumbres y manías y al final sí que puede afectarte, pero eso tampoco sirve de excusa porque nosotros debemos de salir a ganar igualmente y ellos tampoco van a jugar a su horario habitual. En lo que no se puede notar ese cambio de hora es en el pabellón, necesitamos que la gente venga al partido porque el plus que nos dan cuando están las situaciones apretadas es fundamental. Quieras o no, eso ayuda también a que las decisiones arbitrales te sean más favorables en los momentos calientes o a levantarte la autoestima en los momentos bajos.

- ¿Cómo valoras este comienzo de competición? Quitando Huesca, la imagen ha sido muy buena en todos los partidos.

- Nosotros viendo cómos estaba la liga y cómo se fueron formando las plantillas, teníamos la idea de que en todos los partidos íbamos a poder competir. Eso hace que nos veamos con capacidad de sacar puntos en partidos que a priori no te esperas, sobre todo jugando en casa. La clasificación actual habla bien de que estamos realizando un buen trabajo en los entrenamientos y de que el equipo está dando siempre la cara a pesar de que hemos tenido lesiones que también nos han limitado. Estamos comprometidos y confiados en que vayamos a donde vayamos el objetivo va a ser ir a sacar puntos.

- En lo personal, ¿cómo está viviendo el salto a la exigencia de la liga Asobal?

- Yo ya había jugado en la liga los dos primeros años que estuve en Cangas, aunque es cierto que no con tantos minutos como tengo ahora en el Teucro. Llegué a Cangas con 18 años y casi año y medio parado por una lesión de rodilla, allí algo jugaba pero lo hacía 15 o 20 minutos y no es lo mismo que ahora. Aquí estoy disfrutando de más minutos y me siento más jugador con respecto a lo que era cuando tenía 18 años. Creo que me estoy adaptando bien y en lo que más se está notando la diferencia es en las porterías, ahora los porteros son gente como Hombrados que tienen muchísimo nivel y han jugado competición europea.

- Precisamente eso es algo que habla muy bien de este Teucro. No ha habido cambios en la portería pero el nivel está siendo igualmente altísimo.

- Creo que ese es el puesto donde más fuertes nos vemos. Hay días que Lloria para mucho y de repente no entiendes que para la segunda parte salga Javi (Santana), y resulta para lo mismo o incluso lo hace más. Eso a nosotros nos da muchísima seguridad porque hay días en los que en aspecto defensivo no estamos tan bien pero cuando te llegan a portería, los dos porteros que tenemos lo solucionan. Eso al final es lo que hace mantenerte en el partido.