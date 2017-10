"Siempre hay que mirar hacia la parte alta"

- Llegó con la pretemporada ya avanzada. ¿Cómo se nota ahora?

- Yo me veo bien y con ganas. Además, estoy ilusionado. En cuanto a la adaptación, fue muy buena. En este vestuario hay muy buena gente. Pontevedra ha sido uno de los sitios a los que me he adaptado más rápido.

- Llega a Pasarón después de una temporada en el Valladolid en el que anotó solo dos goles. Pero es que la anterior en Tudela había sido muy buena. ¿Qué Iván Martín podemos esperar?

- El gol siempre lo tengo como objetivo. Pero cada equipo juega de manera diferente. En el Tudelano estuve muy a gusto. En el Valladolid el juego era más favorable de cara a gol para Higinio. Yo tenía que hacer otro trabajo y acompañarle más. Por eso no se vieron los números.

- Siendo usted un delantero rápido, potente, agresivo y que va al espacio, el fútbol de Luisito le beneficia mucho, ¿no?

- Sí. Además es que el Pontevedra es un equipo que genera muchas ocasiones y eso para un delantero es clave.

- Están en media tabla. ¿Se puede mirar hacia arriba o todavía hay que echar miradas de reojo?

- Para abajo nunca se puede mirar. Siempre hay que mirar hacia arriba. Aunque yendo partido a partido, ojo.

- Lo que parece claro es que este equipo volverá a ser muy competitivo en casa.

- Creo que hay un equipo bastante bueno para estar cómodos en la categoría e incluso estar entre los cuatro mejores. El equipo tiene ganas desde el primer día. No veo a nadie que no esté convencido del potencial de este equipo.