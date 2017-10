El Teucro se centra en la Copa para olvidar la última derrota

Edu Moledo y Rial durante un entrenamiento. // Gustavo Santos

Después de la dolorosa derrota en Huesca en la que el Condes Albarei Teucro perdió su condición de máximo goleador de Asobal al haber sido el conjunto que menos tantos convirtió del fin de semana (23), los de Quique Domínguez tienen la oportunidad de desquitarse de este mal resultado mucho más pronto de lo habitual.

El conjunto pontevedrés aparca por unos días la máxima categoría del balonmano español para centrarse en el torneo de Copa del Rey, teniendo que desplazarse entre semana para disputar mañana su primer partido copero correspondienta a la segunda ronda y que les mediá al Agustinos de Alicante a partir de las seis de la tarde.

El Agustinos, que comenzó la liga ganando tres partidos seguidos y ostentando el liderato de la División de Honor Plata junto al Cisne, llega al encuentro de copa en un momento no tan bueno de forma en el que ya encadenan dos derrotas consecutivas. Pese a ello, y a pesar de que se trata de un equipo de categoría inferior, el Teucro deberá salir con toda la intensidad que les caracteriza si no quiere quedarse fuera de la competición a las primeras de cambio ante un oponente que estará con la motivación típica del que se enfrenta a un club de Asobal y no tiene nada que perder.

Los de Quique Domínguez ya tienen el precedente de hace dos temporadas, cuando militando en Asobal se desplazaron a la cancha de un Bidasoa que finalmente acabaría ascendiendo a final de curso y que les eliminó de la competición en un partido muy serio.

Junto al Teucro, otros equipos de Asobal entran ya en lidia en esta segunda ronda: Guadalajara, Benidorm, Puente Genil, Fertiberia Puerto Sagunto, Bidasoa Irún, Frigoríficos Morrazo y MMT Seguros Zamora