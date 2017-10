Fin al año de las bodas de brillantes

El Pontevedra Club de Fútbol cumplió ayer lunes su 76 aniversario con la resaca encima de su derrota liguera en Majadahonda y un entrenamiento de recuperación en Príncipe Felipe en el que revisaron los errores cometidos en Madrid. Hoy los granates tendrán jornada de descanso como viene siendo habitual cada martes.

Los pontevedreses despidieron de esta forma el año natural en el que celebraban sus bodas de brillantes, con un importante programa de actos y exposiciones que atrajo hasta la ciudad del Lérez a personalidades importantes en el fútbol español como son Jorge Valdano o el ex seleccionador y campeón del Mundo y de Europa Vicente del Bosque.

En el año natural del 75 cumpleaños el Pontevedra disputó un total de 39 partidos de liga, dos de play off de ascenso y uno de Copa del Rey con unos números que no se pueden catalogar del todo como positivos al acumular más derrotas que triunfos. En cualquier caso los logros sí son para que la afición y la directiva se puedan sentir satisfechos al haber alcanzado en la temporada pasada los play off de ascenso a Segunda por primera vez desde hacía siete temporadas. Las estadísticas totales del año del 75 aniversario son de 16 victorias, 9 empates y 17 derrotas.