Luisito: "Hemos estado muy mal en las dos áreas"

El técnico del equipo pontevedrés resumió el encuentro diciendo que "los partidos se deciden en las áreas y hoy (por ayer) hemos estado muy mal en las dos. En la definición es muy difícil que un equipo que juega fuera de casa haga cinco ocasiones clarísimas de gol y no meta ninguna. Y por contra, ellos hacen el primer gol en un error garrafal nuestro tras saque de portería. Hicimos mal la vigilancia, nos engancharon y llegó el penalti. En la segunda parte, nada más salir de vestuarios tenemos un mano a mano ante Basilio de Iván Martín que fallamos y a la jugada siguiente nos hacen el 2-0".

Sobre la progresión del equipo comentó que "a nivel defensivo no estuvimos bien. No digo después del 2-0 porque ahí nos fuimos arriba y a la contra son rapidísimos y sabíamos lo que nos podía ocurrir. Edu estuvo soberbio en tres mano a mano con los jugadores del Majadahonda. Estoy dolido porque defensivamente estuvimos muy mal. En la primera parte nos generaron solo una ocasión de gol con un tiro de medio campo viendo a Edu adelantado".

Sobre las sustituciones que realizó en el partido dijo que "no me he precipitado en los cambios. Cuando el partido se pierde el responsable número uno es el entrenador. Miguel tenía una amarilla y tal como nos estaban enganchando a las contras le podían sacar otra. Es verdad que se equivocó en la jugada del segundo gol pero preferí a Carlos Ramos, que también puede jugar en esa posición. Creo que los cambios estaban bien hechos".

Sobre el paso atrás defensivo del equipo comentó que "el problema es el primer gol. Fallo del portero al sacar al centro con un mal golpeo pues te pones 1-0 contra un equipo que también hizo play-off el año pasado y tiene muchos buenos jugadores. Su juego era robar y golpear rápido a sus tres delanteros que eran muy rápidos. Hemos estado desastrosos atrás".