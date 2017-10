Derrota sin paliativos del Teucro en Huesca

Once goles de Yoan Balázquez no fueron suficientes para ganar en Huesca. // G. Santos

El Bada Huesca logró una amplia victoria ante el Condes Albarei Teucro por once goles (34-23) en un partido en el que no permitieron ninguna concesión a los de Quique Domínguez, que fueron a remolque en el marcador en todo momento. Los pontevedreses, a pesar de los once goles de su estrella en ataque, Yoan Balázquez, sufren la primera derrota por más de un gol de toda la temporada.

Comenzó bien el partido para los locales que rápidamente adquirieron una renta de tres goles (4-1) en los primeros cinco minutos, lo que propició que el entrenador visitante Quique Domínguez tuviera que pedir tiempo para parar a los locales.

No consiguió reaccionar el conjunto lerezano y lejos de mejorar, la diferencia aun fue mayor para los locales (9-3) en el minuto 11, y otra vez pidió tiempo el entrenador visitante para que no se fuera con más diferencia el Bada Huesca que se mostraba imparable con una defensa muy ajustada y cerrada, y en última instancia el portero Jorge Gómez desbaratando los ataques teucristas con buenas intervenciones.

Reaccionó el Teucro en el ecuador de la primera parte con un parcial 1-5 que dejó el marcador con tan solo dos goles de desventaja (10-8) entrando en el partido y e igualando un poco más las fuerzas, aunque siempre fue favorable el marcador a los oscenses.

En los últimos minutos de la primera parte volvió otra vez Bada Huesca a arrollar al Teucro con acciones rápidas en contraataques, lo que hizo que cogiese desajustada a la defensa visitante y aprovechase para anotar cada vez que llegaba a la portería de Santana, consiguiendo así una diferencia holgada de seis goles antes del descanso (18-12).

En la reanudación tras el descanso el Teucro salió más enchufado en el partido y otra vez logró reducir su desventaja a tan solo tres goles (20-17) gracias a la aportación de Balázquez, que se mostró intratable durante todo el partido con sus lanzamientos.

Bada Huesca estuvo intenso durante todo el partido y aunque éste fue a rachas no se dejó inquietar por un Teucro que lo fiaba todo al brazo de Balázquez, al que la defensa oscense intentó parar como fuera para que no lanzase con comodidad. Aún así, el lateral cubano siempre encontraba con su potente lanzamiento algún resquicio para perforar la portería contraria.

Los últimos minutos oscilaron con ventajas entre los cinco y siete goles favorables a los locales que nunca vieron peligrar la victoria con un final cómodo, a diferencia de los últimos encuentros del Huesca,donde se le escaparon los puntos en los últimos minutos.

Dura y aparatosa derrota del Teucro, que la próxima semana se podrá desquitar de los once goles desfavorables con balonmano por partida doble: el miércoles Copa ante Agustinos y el sábado liga ante Cuenca.