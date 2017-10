Un rival con quien compartir sueños

No tenían la mejor plantilla, pero sí un carro repleto de ilusiones ante el avance de las jornadas y la buena dinámica del equipo. Pontevedra CF y Rayo Majadahonda, equipos que este domingo se enfrentan en el Cerro del Espino (Ciudad deportiva Wanda Atlético de Madrid) a partir de las 12 horas, cumplieron la temporada pasada un sueño que en un principio no estaba a su alcance al clasificarse para el play off de ascenso a Segunda División B tras terminar la temporada en la cuarta posición de sus respectivos grupos. Real Murcia en el caso de los lerezanos y Rácing de Santander en el de los rayistas, acabaron con el sueño de promoción de ascenso en ambas ciudades a las primeras de cambio.

Este año, y gracias al impulso de su campaña precedente, las ilusiones en ambas escuadras están más que renovadas y el sueño de repetir la gesta resuena en los corazones de ambos clubes. A pesar de firmar sendas temporadas inmaculadas, tanto a los granates como a los rayistas les ha tocado reinventarse esta campaña y formar un bloque prácticamente nuevo con el que pelear por igualar unos registros que les llevaron a alcanzar altas cotas hace unos meses.

Hasta trece incorporaciones llegaron a Majadahonda en este verano para nutrir el grupo de futbolistas que dirige un técnico con experiencia en la categoría como Antonio Iriondo. De todos ellos quizás el caso del ex del Lugo, Berodia, sea el más llamativo. El mediapunta, máximo goleador del Rayo en esta campaña con 4 goles, tenía un acuerdo verbal y había sido anunciado ya por el Navalcarnero para defender sus colores en esta campaña. Pero en el mismo día el guión de un giro radical para acabar firmando por un rival directo en la categoría como los de Majadahonda, llevando la polémica al fútbol madrileño por tratarse de un jugador muy querido en el club que lo había anunciado primero.

Junto a Berodia llegaron también jugadores de experiencia en la categoría como el defensa Jorge (Burgos, Llagostera, Lugo...) o Dani Pichín (Asteras Tripolis) y que han sido reforzados con jóvenes valores de canteras de equipos que militan en superior categoría y otros futbolistas del fútbol madrileño.

Con este nuevo grupo, Iriondo ha logrado en este inicio de campaña permanecer cerca de unos puestos que ya rondó siempre durante el curso pasado. El rayo Majadahonda es actualmente sexto en la clasificación con tres puntos más que el Pontevedra y a otros tantos de la cuarta plaza que marca la entrada a los puestos de fase de ascenso.

Tras el Toledo son, con 14 goles a favor, el conjunto más goleador del grupo I de Segunda División B y ha concedido también bastante goles en estas 8 primeras semanas de competición.

El balance del Rayo Majadahonda en su campo, donde entre semana se entrena el Atlético de Madrid bajo las órdenes del Cholo Simeone, es de dos victorias por dos derrotas. Precisamente son los oponentes gallegos los que están siendo capaces de llevarse los tres puntos del Cerro del Espino ya que tanto Fabril como Coruxo, los dos conjuntos de Galicia que por ahora se han visto las caras con los rayistas, regresaron a casa con los tres puntos en el zurrón.

Un solo precedente

Pontevedra y Rayo Majadahonda tan solo se han enfrentado una vez en liga en Segunda División B. Ambos equipos compartieron liga hace dos décadas, en la temporada 1997-1998 con el mismo resultado tanto en el partido de ida como el de vuelta; victoria visitante por 1-3.

Es por lo tanto Majadahonda un terreno del que los granates ya han sacado una vez los tres puntos. En aquella ocasión Milo Abelleira era el entrenador del equipo pontevedrés, que venció gracias a los goles de Toni Otero, David Fernández y Riaño de penalti.

Se da la casualidad de que 20 años después, el entrenador que ocupa el banquillo del Rayo Majadahonda en este reencuentro entre madrileños y gallegos es el mismo, el ruso de nacimiento Antonio Iriondo.

Aquella temporada 97-98 el Pontevedra firmó una campaña de altos y bajos que les alojó finalmente en la décima plaza. El Rayo Majadahonda, por su parte, acabó perdiendo la categoría al finalizar la campaña en décimo octava posición y el propio Iriondo ya no sería el encargado de viajar desde Madrid para el choque de vuelta en Pasarón en el que los madrileños le devolvieron la goleada al Pontevedra en un partido en el que trataban de salvar el descenso a la desesperada a falta de tres jornadas para poner punto y final a la competición doméstica.