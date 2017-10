Miguel Ángel Muñoz "La clave del cambio ha pasado por seguir creyendo en nosotros mismos"

El dulce momento de la temporada en el que se encuentra el Pontevedra se prolonga una semana más con la importante y solvente victoria de los granates en Pasarón ante el filial del Real Madrid. En los momentos más duros y ahora en esta mejora de resultados siempre ha estado ocupando el carril derecho defensivo el lateral llegado desde el Getafe, Miguel Ángel Muñoz. Su aumente en el rendimiento está siendo también reflejo de lo que está haciendo el bloque al completo. El jugador es además un fijo en el once, siendo titular en las ocho jornadas y el tercer futbolista con más minutos de la plantilla.

El lateral madrileño Miguel Ángel Muñoz ha tenido que superar un pequeño accidente doméstico que le dejó quemaduras en las dos manos para poder sumar otra titularidad con el Pontevedra y formar parte del once granate en la tercera victoria consecutiva de la temporada.

- Tres jornadas seguidas ganando de forma solvente, un gol encajado en este tiempo y de penalti? ¡menudo cambio!

- Estamos en una dinámica muy buena y hay que saber aprovecharlo. Estamos en un momento muy dulce y ahora que revisamos los partidos anteriores, nadie se esperaba empezar así y nos cuesta reconocernos en ellos a nosotros mismos.

- ¿Cuáles pueden ser las claves de todo esto? ¿El cambio de sistema?

- El cambio de sistema no puede ser porque solo fue en los dos primeros partidos cuando jugamos con tres defensas. Más que nada la clave del cambio ha pasado por seguir creyendo en nosotros mismos y no bajar los brazos. Aunque no se estaban dando los resultados, sabíamos que estábamos haciendo las cosas como debíamos en los primeros partidos a pesar de que no teníamos esa suerte necesaria de cara al gol. Después, cuanto te empiezan a salir las cosas bien y entras en esa dinámica, todo parece mucho más fácil.

- A usted en concreto se le ve mucho más suelto en ataque también.

- Sí. Luisito nos exige mucho en los entrenamientos y nos ha costado bastante acostumbrarnos a él y a su forma de jugar y de entrenar. Yo ahora mismo puedo decir que me siento adaptado perfectamente y eso ya se está viendo en el campo.

- Usted viene de entrenar el año pasado con un equipo que consiguió el ascenso a Primera División. ¿Hay mucha diferencia en los métodos que vivió en Getafe y el que ahora tiene en Pontevedra?

- Luisito sobre todo es intenso y eso hace que nosotros seamos también de esa manera. En Getafe el año pasado quizás todo estaba bastante más individualizado, son otras formas de juego diferentes a esta. Pero lo principal de aquí es que es todo muy intenso.

- Es llamativo que algo que para Luisito es incuestionable y primordial en cualquier equipo como la intensidad, sea precisamente lo que todos destacan de sus equipos.

- Es que ya no es algo solo de este Pontevedra. Yo creo que hoy en día si no tienes intensidad estás muerto. Esto ya no es como hace unos años en los que el talento te podía resolver los partidos, hoy en día todo se rige más por el alto nivel físico y si no estás al 200% en cada partido lo vas a pasar bastante mal.

- El problema colateral de ese alto nivel de exigencia son las lesiones.

- No creo que los problemas de lesiones que estamos teniendo sean precisamente por las exigencias físicas. Todos han sido por golpes o por torceduras y eso por mucho que lo entrenes va a pasar igual y no se puede evitar.

-- En su caso las quemaduras de las manos no le han dado muchos problemas (se quemó cocinando a mediados de la semana pasada). ¿Qué le dijo Luisito cuando le apareció en el entrenamiento así?

- Nos echamos unas risas y poco más, soy un chaval que no había salido de su casa nunca y que no había cocinado en su vida. Esto me tenía que pasar algún día (risas). La verdad es que me hicieron unas curas muy buenas y al segundo día prácticamente no tenía nada.

- ¿Su adaptación está siendo buena?

- Sí. al principio tanto yo como algunos compañeros más lo pasamos mal. El míster ya nos avisó desde el primer día de que era difícil acostumbrarse y de que nos iba a exigir el 100% de nuestras posibilidades y creo que ahora mismo estoy encantado, a muerte con el equipo y con el entrenador.

- La confianza la tiene. Es el tercer jugador de la plantilla con más minutos sobre el césped.

- Eso dice bastante de todo lo que el entrenador está confiando en mí. Cada minuto que juego estoy con más confianza y al final eso hace que todo te salga mejor. Creo que estoy en un momento muy bueno.