- A Luisito le gusta el perfil de lateral que se convierte en una pieza más de ataque. ¿Está contento con ese rol?

-Yo siempre me he considerado un lateral bastante ofensivo y ahora aquí estoy aprendiendo cosas que no tenía defensivamente porque yo creo que el ataque ya lo tenía. El míster se está parando más conmigo en todo lo que tiene que ver con la defensa y me exige cosas en ese sentido.

- Usted que viene del fútbol madrileño ¿cómo analiza el Rayo Majadahonda con el que se van a enfrentar este domingo?

- Cualquier equipo de la liga está a un nivel muy alto. Da igual de dónde sea y en qué puesto esté, que el partido va a ser igualmente muy complicado. No miramos plantilla, escudo ni nada. Lo que tenemos que hacer es dar el 100% en cada partido y la clave está en nosotros mismos. Si nosotros hacemos las cosas bien es muy difícil ganarnos. La filosofía es la misma, ir partido a partido y sumar lo más que podamos. Este fin de semana vamos a salir a ganar y a traernos los 3 puntos a casa.

- La sensación es que la liga está en un momento circunstancial, con equipos como la Ponferradina, Toledo, Rácing de Ferrol o el propio Pontevedra por debajo de lo esperado

- Los equipos que ascienden llegan con una mentalidad a la nuestra. Muchos son equipos ya hechos que cambian a pocos jugadores, pero nosotros ya se ve que del once titular que jugaba en el Pontevedra el año pasado ahora hay cuatro jugadores contados. Para complementarte bien con los compañeros hace falta un tiempo y la gente quizás se fija menos en eso.