La nadadora publicó un texto de despedida

"Si el plan no funciona cambia el plan, pero no cambies la meta" .

Y digo un hasta pronto al club que me ha criado, que me ha visto crecer deportiva y personalmente, el club de mi ciudad, el de toda la vida. Gracias por acompañarme en el camino.

Este año me he decidido dar un paso más grande y un pequeño cambio en mi vida, ya que seguiré haciendo y disfrutando de lo que más me gusta, pero formando parte de este gran club que me ha abierto sus puertas, el Club Natación Sabadell.