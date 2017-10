"Los futbolistas merecen un diez"

José Luis Míguez "Luisito" agradeció al técnico del Real Madrid Castilla, Santiago Solari, que hubiera reconocido en su comparecencia el buen partido realizado por el Pontevedra. "Hemos sido mejores que ellos pero nada más, es un partido más". "Evidentemente ellos son un equipo con una calidad individual superior a todos" pero que ayer los jugadores del Pontevedra "interpretaron todo a la perfección y por eso estoy muy contento por el resultado pero sobre todo por el juego desplegado por el equipo".

Y es que el técnico quiso destacar precisamente eso, más allá de la victoria, el conjunto granate dio una gran sensación especialmente a nivel táctico. Luisito vino a decir que esto no es fruto de la casualidad y recordó que "el equipo estaba muy bien ya desde la segunda parte de Segovia en donde me pusisteis a parir porque hicimos una primera parte lamentable y quedamos merecidamente eliminados; pero a partir de ahí el equipo fue otro". "Si alguien confiaba en este equipo era el Cristo de su entrenador y el tiempo y los futbolistas me están dando la razón", aseguró, "evidentemente solo yo sé lo que llevan sufriendo hasta aquí y desde ese día de Fuenlabrada ya estuvimos muy bien y el equipo ahora esta bien pero evidentemente tenemos tanta desventaja para salir de los puestos de abajo que solo nos queda remar, remar y remar".

El entrenador del Pontevedra insistió en que ayer al término del partido estaba "supercontento, porque para un entrenador la mayor satisfacción que puede tener es que los futbolistas entiendan lo que él les transmite y, sobre todo, lo que requería este partido". Luisito explicó que "sabíamos que si los dejábamos correr y que hicieran jugadas individuales y unos contra uno, nosotros íbamos a sufrir mucho, pero el equipo hizo muy bien las ayudas, y cuando teníamos que apretar arriba lo hicimos muy bien, al igual que a la hora de replegarnos también, por eso para los futbolistas solo tengo palabras de agradecimiento y merecen un diez, al menos en el sistema táctico porque estuvieron inmensos".

El entrenador granate también volvió a valorar, quizá como único aspecto negativo, que el Pontevedra sigue desaprovechando demasiadas ocasiones de gol. En este punto, Luisito insistió en "hablar de presupuestos", algo por lo que "tanto me critican". "Nosotros somos un equipo muy humilde y muy trabajador" y "hoy se demostró una vez más, como hicimos el año pasado, que un presupuesto humilde es capaz de competir con presupuestos de auténticos trasatlánticos", pero reiteró que "el gol hay que pagarlo y para pagarlo hay que equivocarse lo menos posible y nosotros es lo que tratamos de hacer". "Si yo tengo a Messi lo tengo muy fácil, tengo muy claro que voy a ascender con el Pontevedra", añadió, "pero lo que tenemos es un bloque súpersolidario, súpercompetitivo, que nadie daba un duro por él pero de momento todavía no hicimos nada, porque estamos tratando de salir de una situación dificilísima que aún seguimos teniendo", añadió el entrenador del Pontevedra.

"Sí hay algo que me duele y es que hay futbolistas que merecen jugar", explicó el caso de Víctor Martín que quedó en el banquillo por el compromiso que demostró Adrián Marín a pesar de no tener el tobillo en las mejores condiciones a lo largo de esta semana. Lo mismo dijo de Iván Martín. A todos ellos les dijo que "va a haber minutos para todos" a lo largo de la temporada.

También se mostró "contento" por dejar la portería a cero porque "eso era una sangría". "Son muchos goles que llevamos en contra y tenemos que ir poco a poco nivelando la balanza", aseguró, "eso nos hacía daño porque estábamos en una dinámica que con mucho hacíamos poco y habría otros equipos que con muy poco nos hicieron muchísimo daño"-