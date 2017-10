El colectivo granate rinde al Castilla

Este Pontevedra ya vuela alto. El conjunto lerezano desarboló el talento del Real Madrid Castilla y logró su tercera victoria consecutiva con una puesta en escena que no tuvo nada que envidiar a la mejor versión del equipo con Luisito al frente.

Fue un triunfo basado en el colectivo. Al igual que en Ferrol y hace dos semanas contra el Sanse, el Pontevedra ofreció una sensación de bloque de granito. Todos brillaban porque entendían su función en cada momento. La distancia entre líneas agobiaba a un Real Madrid Castilla que, pese a todo, comenzó mandón.

El equipo de Solari demostró en el primer cuarto de hora ese talento que se le presupone. Ante ello, el Pontevedra no se amilanó. Supo aceptar su rol inicial y propuso un partido de desgaste. El entendimiento de lo que precisaba cada acción era fantástico. El equipo se movía como un bloque y no concedía a un Real Madrid que meneaba el árbol, pero no encontraba el fruto. Las raíces estaban sólidas.

Sin embargo, quien sí consiguió desarbolar a su rival fue el Pontevedra. Pese a no tener el control de la pelota inicialmente, un par de transiciones metieron el miedo en el cuerpo a los jóvenes castillistas. Antes, Etxaniz había avisado con un remate que se fue rozando el palo a los cinco minutos, pero tras el cuarto de hora, el bloque lerezano tomó las riendas.

En una gran jugada por el costado izquierdo, un centro de Álex González acabó con Añón recibiendo solo en el segundo palo. El coruñés controló, pero ese tiempo lo aprovechó Belman para cerrar ángulo y achicar el potente chut del pichichi granate.

El Real tenía el balón. El Pontevedra, las ocasiones. Eso pareció amedrentar al equipo visitante, que comenzó a perder esa fluidez en la circulación. Tan solo asustó con un balón a la espalda de León que Edu acertó a despejar antes de chocar con Dani Gómez.

El control del equipo de Solari era inversamente proporcional al crecimiento con y sin balón de un Pontevedra que ganaba cada vez más duelos e imponía un ritmo infernal. El fútbol del equipo lerezano ya no se basaba solo en correr. La posesión se igualó y el Pontevedra construía desde un ataque más posicional, aunque siempre con vértigo.

Buen juego sin premio

Pero tuvo que ser en otra transición cuando llegase la, hasta entonces, oportunidad más clara del equipo local. González volvió a hacer de su banda una autopista y sirvió un gran balón a Jorge Hernández, que llegaba en carrera y, con un gran control orientado, superó al último defensa que le separaba de encontrarse con Belman. Esta vez no hizo falta su intervención, pues el zamorano no acertó a rematar entre palos con todo a favor.

Sí apareció de nuevo el portero alicantino al filo del descanso para hacer la parada del partido. Un gran Miguel percutió por banda derecha, ganó línea de fondo y tuvo temple para ver a Añón solo. Éste chutó con intención abajo, pero cuando todo Pasarón cantaba gol, el meta sacó una pierna imposible para mandar el partido al descanso con 0-0.

El Pontevedra transmitía unas sensaciones soberbias. Sin balón era una roca y arriba llegaba constantemente. Pero faltaba el gol. Había que mantener el listón. Y el cuadro lerezano lo hizo. Esta vez no hubo bajón tras el paso por los vestuarios. Más bien al revés. Pese a que el Castilla intentó imitar el inicio de partido, el Pontevedra le tenía tomada la medida.

Así, en la jugada más rocambolesca de todas, llegó el ansiado premio. Tras un córner a favor que no encontró puerta de milagro, León se hizo con el esférico y buscó sitio para chutar. El santanderino disparó, la pelota salió rebotada y al segundo palo, solo, apareció Añón. In extremis y entre la cabeza y el pecho en un escorzo imposible, el extremo granate volvía a abrir la lata. Sigue en racha.

Con el marcador a favor el Pontevedra mantuvo el plan. No se amedrentó atrás y fue valiente. Y lo que acabó llegando fue el segundo y definitivo tanto. Miguel Ángel se soltó en una nueva subida y lanzó un chut que se convirtió en el mejor servicio posible para Berrocal. Nada más entrar, el punta encontró el premio con su primer gol con la casaca granate.

Fue la sentencia de un partido que el Pontevedra siguió controlando gracias a una exhibición táctico-colectiva encomiable que secó al Castilla y encontró las vías para salir al ataque e incluso, poder ampliar más un marcador que finalmente se quedó así.