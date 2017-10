Un Peixe todavía en pañales se estrena ante el Gijón

El Marín Peixegalego se estrena en la Liga EBA hoy a las 17:30 horas. Y lo hace todavía en pañales, después de tan solo una semana de trabajo tras todos los problemas del verano.

Hace apenas unos días, el Peixe no sabía si iba a tener primer equipo. Y hoy le toca dar el do de pecho y comenzar a rendir para no perder el tren de cabeza en un comienzo de liga complicando, con un octubre en el que no pisará A Raña.

Javi Llorente cuenta a su disposición con ocho jugadores más los chicos de la base, a falta de encontrar este mes a un noveno fichaje con el que completará la plantilla.

El cuadro dirigido por el técnico leonés, que comienza su sexta temporada al frente del primer equipo, tiene como objetivo pelear en la parte alta de la tabla. Para ello contará con jugadores con experiencia en LEB Oro, como Jorge Romero o Gerard Sevillano. Otro que continúa es Emilio Oubiña, que tendrá que ser uno de los puntales de este equipo junto a Darío Suárez, que regresó al club.

Enfrente estará un Gijón Basket que el curso pasado finalizó en decimosegundo lugar en la Conferencia A-B y quiere comenzar la nueva temporada con buen pie para superarse.